太陽聯盟屏陽會助詐團取款、開店洗錢 警掃蕩逮42人一舉瓦解

警方查扣「太陽精神」匾額、太陽聯盟組織表，以及2100餘萬元、手機、電腦、筆記型電腦、平板電腦、監視器主機、公司資料、點鈔機、帳冊及毒品愷他命等贓證物。（記者邱俊福攝）

太陽聯盟屏陽會成員戴柏瑋涉嫌籌組詐騙集團洗錢水房，利用開設的連鎖桌遊競技館以及一家融資公司，收受詐團車手提領的贓款，再交由幣商轉成虛擬貨幣，轉回給隱身柬埔寨的詐騙集團機房，從中牟取暴利；屏東縣警局刑警大隊去年中旬據報經從逮捕的提款車手一路持續向上溯源，至上月初，共逮戴等42人送辦，將整個車手團、洗錢水房，一舉瓦解。

警方是於去年中旬接獲「165」通報詐騙集團提領贓款熱點資料後，發現有車手集團在屏南地區各ATM提領贓款，經布線先後查獲9名車手、取簿手，後續將擴大追查，發動查緝隱身幕後的車手頭與收水成員，再逮葉等7人到案，去年底發動第三波搜索查緝行動，又逮捕4人到案。

請繼續往下閱讀...

經分析，這些車手集團取得的贓款，都是送往一家連鎖桌遊競技館以及一家融資公司後，再將贓款交由幣商轉成虛擬貨幣，最後轉回給隱身柬埔寨的假檢警、假投資詐騙機房，而這4家連鎖桌遊競技館與融資公司的幕後老闆為有太陽聯盟屏陽會背景的23歲戴男。

上月2日，警方針對連鎖桌遊競技館與融資公司進行掃蕩，逮捕戴男與旗下幹部、店長、員工等22人到案，並查扣「太陽精神」匾額、太陽聯盟組織表及黑幫相關服飾等幫派標誌物品，以及2100餘萬元、進口轎車2輛、手機、電腦、筆記型電腦、平板電腦、監視器主機、公司資料、點鈔機、帳冊及毒品愷他命等贓證物；經清查，去年4月至9月，共有50人受害，財損逾千萬元，訊後依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法