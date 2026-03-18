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    首頁 > 社會

    工人遇攔查 心虛丟藏毒鐵罐露餡

    2026/03/18 12:03 記者鄭景議／台北報導
    鐵盒內為安非他命1包。（記者鄭景議翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    鐵盒內為安非他命1包。（記者鄭景議翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    58歲徐姓男子前日行經台北市南港區街頭時，因形跡可疑遭巡邏員警攔查，他假意配合卻趁隙丟棄裝有安非他命的鐵盒及鐵罐企圖滅證。南港分局員警眼尖發現後立即查扣，並起獲4包總重約20公克的安非他命及電子秤等證物。徐男供稱毒品是為了「上班提神」，訊後被依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    南港分局表示，員警在執行巡邏勤務時，發現該名徐姓男子獨自在路邊徘徊且眼神閃躲。警方上前盤查時，徐男神情異常緊張，雖嘴上說著願意配合，卻在對談中突然將隨身包包內的1只綠色鐵盒與1個銀色鐵罐甩向地面，動作極其突兀。

    員警見狀立刻將物品撿起檢視，赫然在銀色鐵罐內發現3包每包約5公克的安非他命，另在綠色鐵盒中搜出1包約5公克的安非他命、1組吸食器以及1台電子磅秤。警方當場使用安非他命檢驗盒進行檢測，確認這4包總計約20公克的白色晶體均呈現陽性反應，徐男見事跡敗露，只能低頭認栽。

    據了解，徐男從事工人工作，過去具有毒品、槍砲及竊盜等前科。他向警方供稱，平日因體力消耗大，才購買毒品打算在上班時吸食藉此提神。全案在製作筆錄後，警方將徐男依違反毒品危害防制條例現行犯，移送士林地檢署進一步偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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