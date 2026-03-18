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    首頁 > 社會

    淡水民權路「天坑」搶修回填 用路人經過仍心驚

    2026/03/18 12:07 記者吳仁捷／新北報導
    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水民權路往市區方向路段，17日下午出現天坑，警方通報相關單位搶修，昨晚回填、覆蓋鐵板完成搶修，今天一早淡水往北市方向尖峰時段如常出現壅塞，用路人經過事發路段時，仍小心翼翼，警方說，初步了解，回填後疑因內部填充仍未乾硬，包商在路面覆蓋鐵板加固，至於事發原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

    新北市淡水民權路通往淡水方向路段驚傳天坑，險些吞沒途經人車，所幸駕駛及時閃避未釀禍，但用路人電話湧入110、1999，警方到場發現天坑位於內側道路，約有半輛自小客車大小，嚴重影響交通無法通行，緊急封路，但回堵長達1.2公里，適逢下班尖峰時段，急壞後方用路人，17日路塞到晚間，包商緊急搶修，約於晚間9時許完成路基回填、柏油鋪設，恢復通行，但後方車潮仍至晚間10時許才消解。

    淡水警方說，路面坑洞大小寬約2公尺、長約1公尺，嚴重妨礙交通，事發後、搶修全程派遣警力到場疏導交通，一旁為淡北道路工地，至於路基掏空原因，仍待相關單位、技師到場評估確認；民眾途經若發現路況，也可隨時報警反映。

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

    淡水民權路段出現天坑，相關單位完成搶修，用路人上午途經仍心驚。（記者吳仁捷翻攝）

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