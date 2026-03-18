狠砍176刀殺女友！淡水情殺案死囚王鴻偉 最高檢提非常上訴

檢察總長邢泰釗近期依憲法法庭「113年憲判字第8號」判決意旨，針對王鴻偉（見圖）情殺案再向最高法院提起非常上訴。（資料照）

建商小開王鴻偉25年前因求愛不成，狠砍張姓女子176刀致死並棄屍淡水工商旁，震驚社會，該案被稱為淡水情殺案。前檢察總長顏大和認為王犯後尚有悔意，非屬「最嚴重罪行」，依兩公約規定不應判死，曾提起非常上訴，遭最高法院駁回。檢察總長邢泰釗近期依憲法法庭「113年憲判字第8號」判決意旨，再向最高法院提起非常上訴。

該案緣起1990年9月26日清晨，建商小開王鴻偉不甘追求張姓女子被拒，開著賓士車到其住處巷口，要求對方上車。張女拒絕竟遭王男開車撞昏，塞進後車廂。王男發現張女仍有呼吸，持西瓜刀砍殺時，遭到抵抗，直接狠砍對方176刀致死，其中喉管及頸椎幾乎被砍斷，臉部近乎毀容，手段凶殘。

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王鴻偉還故布疑陣，將張女的下半身衣物褪去，棄屍淡水商工路旁空地，再清洗血跡並丟棄車輛。事後王男向警方自首，一審被判無期徒刑，二審改判死刑，直至高院更七審均判被處死刑。2009年5月，最高法院駁回王男上訴，死刑定讞。

王男多次透過人權團體聲請釋憲、再審、非常上訴，也以聯合國兩公約向時任總統的馬英九聲請依「赦免法」減刑，還向總統府提訴願，經總統府作成訴願不受理，再提行政訴訟求免死遭駁回確定。

2017年間，時任最高檢察署檢察總長顏大和認為王犯後尚有悔意，非屬「最嚴重罪行」，依兩公約規定不應判死，且法院未調查王男有無「可教化」事證，為他提起非常上訴，仍遭最高法院駁回。

2024年間，王鴻偉等37名死囚聲請釋憲，憲法法庭作成「113年憲判字第8號」判決，王鴻偉主張自己是因為被張女絕交，精神受到打擊，失去理智，犯案時可能存在精神障礙或心智缺陷，不得判死刑，第21度向高院聲請再審遭駁回，提抗告也被最高法院駁回確定。

但檢察總長邢泰釗則依據憲法法庭「113年憲判字第8號」判決意旨，以王死刑判決未經「一致決」，且第三審未經言詞辯論即判死定讞，再次向最高法院提起非常上訴。

依法務部「執行死刑規則」，死刑定讞案件提起非常上訴，司法救濟期間，不能執行死刑，因此王得暫時逃過死刑執行。而王鴻偉也是繼黃春棋、陳憶隆、郭俊偉3名死囚後，最高檢依據憲法法庭「113年憲判字第8號」判決，第三度提起非常上訴的第4名死囚。

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