網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 男子助槍手逃亡被判刑5月

網紅「鳳梨」駕車時遭謝姓男子對著車門連開12槍。（資料照）

綽號「鳳梨」的網紅吳泓逸，去年7月15日駕駛車輛遭謝姓男子對車門連開12槍，幸未受傷；謝姓男子逃逸後目前已由嘉義地檢署發布通緝，逃亡期間由張姓男子協助藏匿，案經檢警偵辦、起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依犯藏匿人犯罪，處張男有期徒刑5月，得易科罰金。

判決書指出，謝姓男子、陳姓男子及一名綽號「阿勇」男子，共謀持槍射擊「鳳梨」、計畫後續逃逸路線及藏匿犯案工具，由謝男於去年7月15日晚上8點多，騎乘機車尾隨「鳳梨」駕駛、載著妻子的租賃自用車，當「鳳梨」停在博愛路二段一處路口等紅燈，謝男持槍朝車門射擊12發子彈，隨即逃逸藏匿。

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張男原不知謝男涉及槍擊案，因此在7月16日下午2點多，依「阿勇」指示，指使不知情的男子駕車到台南市白河、東山交界，將謝男載到一處工廠。在工廠內，謝男告知張男犯下槍擊案，張男仍將謝男藏匿在工廠；當晚「阿勇」指示綽號「小黑」的男子將謝男原有的手機取走，再提供開通香港門號的黑莓卡及手機，轉交給謝男，讓謝男得以躲避檢警追緝。

法官審理認為，張男明知謝男觸犯槍擊案，仍將謝男藏在工廠內，提供手機讓謝男聯絡逃亡事項，躲避檢警追緝，侵害司法權；考量他曾有傷害案件前科、坦承犯行，依犯藏匿人犯罪判張男有期徒刑5個月，得易科罰金，可上訴。

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