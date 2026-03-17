刑事、繁重加成皆調升 新北警每月最高增近3千元

新北市員警執行「歡樂耶誕城安全維護勤務」。（記者姚岳宏翻攝）

為實質回饋基層員警辛勞並提升警察職務吸引力，行政院日前核定修正「警察人員警勤加給表」，並自3月1日起生效，本次調整重點針對第一線員警最關心的「刑事加成」及「勤務繁重加成」同步提高，每月最高可增加近新台幣3千元津貼，展現政府對警察維護治安付出的肯定與支持。

新北市警局說明，本次加給調整主要分為兩大面向，刑事加成部分，考量偵查人員長期處於高壓且高風險的工作環境，為鼓勵其持續投入，加成比例特別由原先的6成提高至8成，換算後每人每月約增加1940元，期盼藉此強化整體的犯罪偵查能量。

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勤務繁重加成方面，新北市的支給上限亦由原本的1倍放寬並提高至1.3倍，經過這項調整，新北市警察同仁每月實際領取的津貼金額，將可增加約2328元至2910元不等，帶來實質的經濟回饋。

新北市政府警察局長方仰寧表示，新北市人口已突破400萬，治安維護、交通疏導及各類突發事件處理量能皆為全台之最，基層員警長期承擔高密度、高強度勤務。此次加給調整不僅能更合理反映員警的工作風險與付出，也有助於提振士氣、留住專業人才。

市警局強調，未來將持續檢視第一線勤務需求，並配合市府財政及中央政策，逐步推動各項福利與勤務制度優化措施，讓警察同仁在守護城市安全的同時，也能感受到制度上的實質支持與肯定。

新北市警局因應去年發生的隨機襲擊案件，強化大眾運輸場站之安全維護勤務。（記者姚岳宏翻攝）

新北市警局執行白沙屯拱天宮媽祖贊境勤務。（記者姚岳宏翻攝）

新北市警局長方仰寧親自執行白沙屯拱天宮媽祖贊境勤務。（記者姚岳宏翻攝）

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