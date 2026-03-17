蒙面持刀回母校追砍 原因竟是「心情不好找同學試刀」

曾姓大學生心情不好，返回高中母校持刀追砍女同學。（翻攝Google地圖）

18歲曾姓男子剛從高中畢業上大學，寒假期間因心情不好，竟蒙面持刀回母校「找人試刀」，曾男返校後正好撞見高中的許姓女同學，隨即決定將她當作犯案目標，許女被曾男持刀追砍，幸躲避得宜未受傷，檢方偵結後依恐嚇危害安全罪將曾男起訴。

檢方指出，2026年1月27日下午4時許，當時18歲的曾姓男子因情緒不穩，帶著水果刀與黑色面罩前往鳳山區某高中後方球場，打算「揮舞刀具」來宣洩情緒。曾男回到母校後，正好撞見高中的許姓女同學，隨即決定將她當作犯案目標。

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曾男戴上黑色面罩，從包包抽出水果刀高舉，尖端直指許女，許女見狀驚恐轉身逃跑，曾男仍不罷休，持刀在後方一路瘋狂追逐，從球場追到鳳山區五甲公園人行道附近才停止，許女被嚇得魂飛魄散。

警方獲報到場逮捕曾男到案，曾男脫掉面罩時，許女當場認出曾男，還說兩人高中畢業後就沒有連絡，不知為何被針對攻擊；曾男供稱，他原本打算從廁所出來後，隨機嚇第一個認識的人，「剛好看到她是我高中同學，就選擇嚇她」，還語出驚人表示，自己追了一陣子後心情不舒服感有下降，「達到目的了」才放棄追逐。

檢方認為，雖然曾男持刀追人，但並未真正動手揮砍，且被害人也未受傷，考量曾男當時與被害人有一段距離，且在周邊空曠處發現目標後即停止，難以認定具備殺人犯意，因此殺人未遂及恐嚇公眾罪部分均不成立，但他蒙面持刀追逐的行為，足以讓任何人在主觀上產生極大畏懼，確實已危害安全，因此偵結後依恐嚇危害安全罪將他起訴。

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