中天主播林宸佑等6人涉共諜案 法院裁定延押2個月

中天新聞主播林宸佑涉共諜案，法院裁定延押2個月。（資料照）

中天新聞主播林宸佑與5名現役軍人涉嫌共諜案遭羈押禁見將屆滿，橋頭地院上週召開延押庭，承辦檢察官周韋志親自蒞庭，橋院裁定林等6人自3月17日起全數延押禁見2個月。

據了解，橋檢偵辦海陸陳姓中士持五星旗拍攝投敵影片，並涉嫌洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，依違反國安法等罪起訴後，經擴大追查，赫然發現林宸佑涉案。

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今年初承辦檢察官指揮調查局擴大追查，發現林疑被中國統戰吸收，負責將統戰資金以虛擬貨幣，以每次數千元至數萬元不等的代價，涉嫌交付出賣軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等機密的現役軍人，時間長達2、3年，林男並收取對岸報酬。

其中有士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等，其中飛彈部隊有許多重要機密，如部署作戰計劃、參數等落入對岸，後果不堪設想。

今年1月展開收網行動，偵訊中天新聞主播林宸佑和9名現、退役軍後，依涉嫌違反國家安全法等罪，聲請法院羈押禁見林和洪姓女士官等6人獲准。

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