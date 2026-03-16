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    「猜猜我是誰」老梗詐騙電話 老婦人險被「假姪孫」騙走300萬

    2026/03/16 13:25 記者王冠仁／台北報導
    警方向鄭姓老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方向鄭姓老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    住在台北市的鄭姓老婦，某次忽然接獲一名自稱是她姪孫的電話，對方編理由謊稱需錢孔急，要她幫忙；她未多加查證，不久後就跑到住家附近的銀行打算解除3百萬元定存打算提領出來。幸虧行員與警方聯手攔阻，揭穿詐騙集團謊言，也替她守下積蓄。

    北市警士林分局天母派出所日前接獲轄內台灣銀行天母分行通報，行員聲稱有一名老婦人疑似遇上詐騙集團，還打算解除3百萬元定存並提領。

    天母所警員邱承偉、張為理獲報前往，詳細詢問鄭姓老婦來龍去脈，她這才告訴警方，先前接到姪孫來電，對方說近來周轉不靈、需錢孔急，於是找她幫忙。員警查看她的手機，發現都是語音通話，沒有留下相關文字訊息；員警為求慎重，進一步詢問鄭其他家人，家屬都不知道有此事。

    警方研判，鄭姓老婦遇上詐騙集團老梗的「猜猜我是誰」假冒親友詐騙手段，隨即耐心向她說明常見詐騙手法及可能風險，並分享實際處理案例，她最終才恍然大悟，打消提款念頭。

    士林分局呼籲，詐騙集團常利用通訊軟體盜用帳號或假冒親友，以「急需用錢」、「家庭變故」等理由借款。民眾若接獲親友傳訊借錢，即便對方語氣再著急，也應提高警覺，務必落實「一聽、二掛、三查證」原則，透過電話或視訊再次確認對方身分，切勿僅憑文字訊息就輕易匯款。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所求證。

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