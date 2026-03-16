疑變換車道不慎釀禍 2車擦撞後波及對向車道轎車

謝男轎車變換車道時，擦撞李男轎車車頭發生車禍。（記者王冠仁翻攝）

48歲謝姓男子今天早上開車外出要前往淡水，行經台北市承德路一處路段時變換車道，但他疑似沒有抓好距離，導致車輛變換車道後，車尾與後方由37歲李姓男子駕駛的轎車車頭擦撞，李男轎車受撞擊力道影響碰撞中央分隔島，散落物還波及對向由21歲陳姓女子駕駛的小客車。車禍中，李男與車上乘客受傷，目前已經被送醫救治，警方也正在釐清肇事責任。

台北市消防局在今天早上9時許接獲報案，民眾聲稱承德路7段往淡水方向的路段發生車禍。救護人員趕到現場，將受傷的李男與其車上乘客送醫救治，謝男只有輕微擦挫傷，陳女則沒有受傷。

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警方調查，當時是謝男駕駛轎車沿承德路7段往淡水方向，期間由第2車道變換至第1車道時，其後車尾與李男轎車的右前車頭發生碰撞後，導致李男轎車碰撞中央分隔島，散落物波及對向駕駛人陳女的轎車而肇事。

警方事後對謝等3人酒測，其酒測值都是0，目前正在進一步釐清肇事責任。

謝男轎車變換車道時，擦撞李男轎車車頭發生車禍。（記者王冠仁翻攝）

謝男轎車變換車道時，擦撞李男轎車車頭發生車禍。（記者王冠仁翻攝）

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