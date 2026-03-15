暴君性格夫凡事命令妻兒 自己遭裁員竟噤聲遭休

暴君性格夫凡事命令妻兒，自己遭裁員竟噤聲，終遭妻休掉。（情境照）

新竹張姓男子長期以自我為中心，無視妻兒存在，儘管8個月內婚姻諮商33次，事後仍對妻兒施以情緒暴力，凡事都以命令口吻，自己被裁員也不敢講，妻子痛苦到不得不提告休夫，新竹地院判准。

98年結婚育有3子女的陳女說，婚後長期感情不佳，與夫張男彼此價值觀與教養子女觀念大相逕庭，生活難以溝通，於109年10月間二人均同意離婚，惟遲未辦理離婚手續，維持幾乎零互動夫妻生活達2年多。

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事後8個月夫妻共進行33次婚姻諮商，張男在家中依然故我，對妻兒施以情緒暴力，例如子女於約定時間外使用手機，張男竟將手機摔壞，或未經詢問即無故將妻兒個人物品視為垃圾丟棄，張男為方便自己拿取冰箱物品，不願調整放置空間，將其他物品隨意擱置室溫下任其腐敗。種種行徑絲毫不尊重同住家人，造成家庭氣氛緊張不愉快。

夫妻分房而居長達8年，宛如陌生人，僅偶以LIME訊息報備子女行程，且張男傳訊均以命令、指責口吻，連自己被裁員也沒講。

法官根據夫妻簡訊得知，雙方婚後因家務、未成年子女教導等事時有衝突。妻子雖有心溝通，然先生慣以消極態度面對，亦未顧及妻子亦為職業婦女，家務、未成年子女照顧本應由夫妻共同分擔，而非張男在分身乏術之時，多方指謫。尤其張男曾歷經失業卻未第一時間告知妻子，全然無夫妻間遭遇經濟變動應共同商討解決的情形。

陳女因無其他財源支付原應由先生負擔的家計費用，只得建議賣掉房子，以減輕貸款及日常生活費用壓力，卻無法獲得先生同意，因此爭吵不休，認為他方均未有同理心，夫妻心態亦漸行漸遠，現已幾無交集。

夫妻既仍埋怨、猜忌，已難期待得以敞開心胸相互對話，已不具互信、互愛、互諒之婚姻基礎，夫妻情愛喪失殆盡，嚴重妨礙家庭生活美滿幸福，此情此景衡以任何人處於同一地位時，皆難期待仍能繼續維繫婚姻及家庭生活和諧，婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，最後判准離婚。

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