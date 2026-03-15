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    首頁 > 社會

    台中傳多起雜草火警 環團發聲了

    2026/03/15 16:08 記者黃旭磊／台中報導
    台中市從14日起傳出龍井等多處公墓周邊火警。（圖由讀者提供）

    台中市從14日起傳出龍井等多處公墓周邊火警。（圖由讀者提供）

    台中市從14日起傳出龍井、大肚、沙鹿及清水區，多處公墓周邊接連發生雜草火警，中市府澄清部分為私人土地道路，「並非公墓火警」多撲滅，民進黨台中市長參選人何欣純持續掌握滅火進度，環團、監督施政聯盟執行長許心欣說，大肚山火燒山問題每年都在發生，呼籲民眾注意火苗。

    再過2週（4月3至6日）就是清明連假，龍井區龍新路與水裡社路山坡地，14日起等多處發生火警，何欣純趕往東區天乙宮參與總統賴清德贈匾儀式，何欣純說，和團隊第一時間關心火災情形，民進黨議員持續掌握後續進度，希望民眾共同留意與防範，降低火災發生風險。

    台中市府表示，龍井區發生山坡地雜草火警，並非龍井區第四公墓範圍，火勢撲滅，請民眾無須過度恐慌，環保局說，14日以來根據即時空氣品質監測，各區AQI（空氣品質指標）未達100為普通等級，火警未造成空污，將持續監控維護民眾健康。

    監督施政聯盟執行長許心欣說，大肚山火燒山從以前就一直存在，每年發生多次有各種因素，環團並未針對先天環境加人為因素「常態」現象批判，畢竟這不是工業污染，將持續關注名間焚化爐環評第二次範疇界定會議等議題。

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