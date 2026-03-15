工地下班還燈火通明吵得要命 警獲檢舉出動破天九賭場

警方在工地內發現聚賭。（記者徐聖倫翻攝）

新北市新莊昨晚有民眾檢舉，指稱某工地內有聚賭情事，已大大擾民。警方獲報派員前往，果然順利在工地深處找到9人正在聚賭，其中還有3名移工下班後留下來賭博，警方扣回天九牌、賭資等證物，將53歲鄭姓男子等9人帶回法辦。

據悉，這處工地位於新莊區中原路、中華路口，53歲鄭姓男子在這處工地上班，下班後便吆喝同事留下來賭個兩手。連續幾日被民眾發現，工地下班後怎麼還如此吵雜，已近乎擾民，於是去電110進行檢舉。

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新莊警分局昌平派出所獲報派員前往，在工地外就聽見吵鬧聲，循聲走進工地深處，果然發現鄭男與另8名工地工人，將水泥模板當成桌子，眾人正在賭天九牌。警方當即喝令停手，將鄭男等人一一抄登資料，扣回天九牌、骰子、賭資22800元。

警方發現賭客中有3人是越南籍移工，連鄭男在內一共逮回9人返所偵詢。鄭男等人表示，他們都在工地工作，下班無聊所以組織賭局玩一下，沒有想到會被警方逮捕。警詢後，依賭博罪嫌，將鄭男等9人全數移送法辦。

警方扣回天九牌、骰子、賭資等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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