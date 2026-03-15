桃警雷霆除暴結合AI掃蕩犯罪 女子毒駕載3人全栽了

桃園警分局14日晚間執行雷霆除暴專案。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局昨（14）日晚間執行雷霆除暴專案，總計查獲刑案126件、涉案人151人，出勤前由桃園市警察局長廖恆裕主持勤前教育，勉勵執勤同仁巡邏時提高警覺，注意周邊異常狀況，主動盤查可疑人車，展現積極作為，全力淨化轄區治安。

廖恆裕表示，警方目前運用AI巡防系統協助辨識贓車及車手提領熱區，可即時警示同仁加強盤查可疑人車，若盤檢對象逃逸，同仁可立即通報勤務指揮中心，迅速發動攔截圍捕，以科技輔助警力，提升查緝效率。

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此外，他也肯定員警近期查緝詐騙集團車手成效，並強調桃園警察團隊不論案件大小，都會以最快速度偵破各類刑案，將持續掃蕩不法犯罪，呼籲宵小打消作案念頭。

桃園警分局表示，此次專案勤務共規劃設置路檢點6處、臨檢點15處，並由警察局外事科、交通警察大隊、保安警察大隊及刑警大隊共同支援，共出動警力104人，專案期間總計查獲一般刑案20件45人、竊盜6件8人、毒品16件18人、通緝29件24人、詐欺35件36人、公共危險20件20人，合計查獲刑案126件、涉案人151人。

其中，埔子所轄內長春路1間糕餅店，12日晚間8點27分，有不明男子趁店內無人空檔竊取店內隨身包後逃逸，內有新臺幣數千元，警方獲報立即展該追查，經過濾鎖定51歲涉嫌人李姓男子，犯案後騎乘腳踏車離開，為規避警方查緝，將腳踏車棄置於巷弄內徒步離開設置斷點，並將隨身包等物品丟棄後跑回龜山區住處躲藏，自以為天衣無縫，但案警察昨晚即找上門，將他查緝獲送辦。

中路所員警另於今日凌晨執行路攔檢勤務，在桃園區萬壽路3段攔查違規自小客車時，發現車內35歲駕駛姜姓女子及3名乘客均神情慌張直覺有異，將4人分開盤查詢問後，查獲依托咪酯、安非他命等毒品，全案依公共危險及毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。

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桃園警分局14日晚間執行雷霆除暴專案。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局14日晚間執行雷霆除暴專案，由桃園市警察局長廖恆裕主持勤前教育。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局14日晚間執行雷霆除暴專案，由桃園市警察局長廖恆裕主持勤前教育。（記者鄭淑婷翻攝）

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