色舅舅對未成年外甥女強吻、摸胸 二審駁回要關了

台中一名色舅舅，前年對外甥女親嘴、摸胸，事後賠20萬和解，台中地院一審判6月，上訴後台中高分院駁回，且未宣告緩刑，不得易科罰金。（記者陳建志攝）

台中男子阿雄（化名）是未成年小芸（化名）的舅舅，沒想到2024年5月，見小芸獨自在客廳，竟強行脫下口罩親吻嘴巴，還伸手進內衣撫摸胸部，直到小芸外婆下樓撞見才停止，台中地院審理時阿雄坦承犯行，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處6月徒刑，阿雄不服上訴二審盼能緩刑，法官駁回，維持原判。

判決指出，阿雄（化名）是小芸（化名）的舅舅，沒想到2024年5月11日中午，阿雄見未成年的小芸獨自在住處1樓客廳，見四下無人，不顧小芸以手推拒及口頭表示「不要」拒絕，強行脫下口罩親吻小芸的嘴巴，接著又走到小芸身後，將手伸進內衣撫摸胸部，還將頭轉向強吻嘴巴，強制猥褻得逞，直到小芸外婆從2樓走下來撞見，阿雄才停止。

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小芸母親事後得知氣炸向警方報案，台中地院審理時，阿雄坦承犯行，並與小芸以20萬元達成和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處6月徒刑，阿雄覺得太重上訴二審。

台中高分院審理時阿雄表示，自己沒有前科，且在台中地院審查時已坦承犯行，承認錯誤，嗣後並積極投入公益活動，捐助款項予公益基金會及寺廟，盼能宣告緩刑。並稱所受6個月有期徒刑的宣告，符合易科罰金的規定，若不宣告緩刑，請求給予易科罰金。

阿雄的母親也撰寫陳情書，表示兒子是家中主要經濟支柱，若入監服刑將使家人生活陷於困境。

台中高分院審理後認為，根據兒少保護法規定，故意對兒童、少年犯罪者，可加重其刑二分之一，阿雄所犯之罪是兒少保護法第112條第1項前段、刑法第224條之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，已非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，依法不得易科罰金，原審量刑妥適，上訴無理由，予以駁回，仍可上訴。

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