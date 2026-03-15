生日當密碼！大學生被盜領9萬3 警逮橫行台中各大學犯案22起慣竊

台中市無業的黃姓男子，遊走中部大學校園四處行竊，警方查出至少犯下22起竊案，起出17萬餘元贓款。（記者陳建志翻攝）

台中市朝陽科大3名大學生，本月10日將包包放在走廊椅子上，沒想到竟被偷走錢包，其中一名學生因將生日設為提款卡密碼，遭竊嫌破解被盜領9萬3千多元損失慘重，霧峰分局警方獲報後調閱監視器追緝，查獲無業的黃姓竊嫌（29歲），並起出17萬餘元的贓款，更查出他犯下台中多所大學共22件竊案，台中地檢署並向法院聲請羈押獲准。

台中霧峰朝陽科技大學，本月10日傍晚發生竊案，有3名學生將背包放在走廊椅子上，卻被一名頭戴鴨舌帽、口罩的男子偷走背包內錢包，除現金也被偷走提款卡盜領，其中1人將生日設為密碼，遭竊嫌破解盜領9萬3千多元，其餘2人也被偷走2千多元現金，損失慘重。

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霧峰分局警方11日接獲3名學生報案後，立刻調閱監視器，發現竊嫌搭計程車到學校，得手後再搭車離開，經循線追緝，13日下午在西屯逢甲商圈黃嫌住處（29歲）將他逮捕，現場起出17萬1300元贓款，隨後也在朝陽科大廁所的工具間，找到黃嫌丟棄的皮包等贓物。

警方發現，無業的黃嫌因缺錢花用，從今年1月起至今，至少犯下逢甲、靜宜、勤益和朝陽科大等4所大學，共22起竊案，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，依竊盜罪嫌訊後向法院聲請羈押獲准。

霧峰分局警方提醒民眾，貴重物品務必隨身攜帶，切勿留在公共空間，以免給竊賊可趁之機，另外遇到無人看管財物時，勿存有僥倖佔據心理，以免觸犯侵占或竊盜等罪，此外，提款卡密碼也不要設定生日、身份證字號等太容易被猜中的數字，以免辛苦積蓄遭盜領。

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