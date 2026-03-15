張忠謀贈書當誘餌！退休婦誤入「假養老院投資」陷阱 慘噴1200萬

假冒名人詐騙手法公開。（記者姚岳宏翻攝）

詐騙集團又利用社群平台投放「名人贈書」廣告作為誘餌，將民眾引導至虛假投資騙局。北部1名婦人於臉書點擊免費領取台積電創辦人張忠謀自傳的廣告，加入對方LINE帳號後，被對方以投資「新建養老院」計畫為由，誘騙下載假投資APP並多次面交鉅款，被害人最終因無法提領獲利且對方失聯才驚覺受騙，慘遭詐騙新台幣1200萬餘元。

警方調查，該名H姓婦人最初是在臉書上看到贈書廣告，點擊後與名為「C.思琪」的LINE帳號聯繫並留下寄件地址，雖然對方後續音訊全無且未寄出書籍，卻在去年11月底突然傳送投資訊息，宣稱有1項新建養老院的計畫並慫恿她參與，詐團以保證獲利、穩賺不賠等話術，指示被害人下載名為「FLINK」的假投資應用程式，並要求她以面交方式交付投資款項。

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詐騙集團取得現金後，向被害人誆稱已將款項儲值至該應用程式的投資帳戶內，並指示她在特定時間進行股票買賣，當被害人看見帳面獲利達到預期準備提領現金時，卻發現系統根本無法出金，後來，該假投資應用程式遭到強制關閉，負責聯繫的歹徒也人間蒸發，被害人這才恍然大悟，確認自己落入詐騙圈套，畢生積蓄瞬間化為烏有。

針對此類案件，刑事局特別澄清，張忠謀先生及台積電官方皆已多次公開聲明，從未透過社群平台舉辦任何贈書或投資活動，警方呼籲，凡是遇到強調保證獲利、要求面交儲值或引導下載非官方管道應用程式的情況，均為常見的詐騙手法，務必提高警覺。

為因應快速演變的詐騙模式，目前「165打詐儀錶板」已導入AI智能客服小幫手，能提供即時互動諮詢，並可依民眾描述的情境辨識風險及判斷網站真偽，民眾若有疑慮可多加利用，或立即撥打165反詐騙專線與110報案，以免財物受損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方公布名人贈書詐騙手法。（記者姚岳宏翻攝）

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