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    8歲女童跟家人參加台北燈節在捷運站走失 捷警暖心助團圓

    2026/03/15 13:07 記者王冠仁／台北報導
    捷警幫助女童跟阿姨團圓。（記者王冠仁翻攝）

    捷警幫助女童跟阿姨團圓。（記者王冠仁翻攝）

    2026台北燈節從上月25日開始至今，吸引大批民眾前往賞燈，日前有1名8歲女童跟阿姨等家人，一起從桃園北上前來參加，但是阿姨在台北捷運西門站上廁所後，不慎「忘記」女童在廁所外等待，逕自離去，直到出站後這才發現找不到女童身影。幸虧當時捷運警察隊員發現女童獨自站在廁所外徘徊，上前關切，事後也幫助女童與家人團圓。

    北市警捷運警察第四分隊警員潘品臣、林稠容日前執行燈節守望勤務，在北捷西門站內執勤時，發現有1名女童獨自站在站內緊張徘徊，疑似與家人走失。員警上前關切，詢問女童身分與相關狀況，這才發現原來她與家人走失。

    警方查出，女童跟阿姨等親友一起從桃園北上前來參加台北燈節，當眾人抵達北捷西門站後，阿姨前往站內廁所如廁，阿姨進入廁所前還叮囑女童要在廁所外等候。沒想到，阿姨上完廁所後，居然沒有留意還在現場等待的女童，跟其他人就直接出站。

    警方說，幸虧阿姨出站後不久，沒發現女童身影，也回頭尋找，正好警方當時也透過女童說出的資料在聯繫家人，警方最終順利幫助雙方會合，員警為求慎重，確認阿姨身分無誤後，才將女童交由阿姨帶走，順利幫助他們團圓。

    捷運警察隊呼籲，參加大型活動時人潮眾多，同行家屬應隨時留意孩童動向，避免短暫分開而走散；若不慎與家人失散，可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助，捷運警察將立即前往提供協助。

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