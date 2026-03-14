為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄貨車轉彎未禮讓直行機車！女騎士撞車昏迷腦出血

    2026/03/14 08:24 記者陳文嬋／高雄報導
    貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

    貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

    高雄市一名許姓男子駕駛自小貨車行經鳳山區五甲一路，左轉凱旋路未禮讓對向直行蔡姓女騎士，造成蔡女撞車倒地受傷，昏迷送醫急救確認腦出血，目前加護病房觀察治療中。

    鳳山區五甲一路與凱旋路口昨天深夜23時許，發生一起交通事故，過埤所警網及交通分隊立即到場，進行交通管制與現場蒐證，並協助救護人員將傷者送醫。

    警方調查，許姓男子（44歲）駕駛自小貨車，沿著鳳山區五甲一路北往南方向行駛，於五甲一路與凱旋路口左轉，與對向蔡姓女子（30歲）騎機車沿著五甲一路南往北方向直行發生碰撞，造成蔡女撞車倒地受傷。

    蔡女當場意識昏迷，由救護人員送醫急救，經醫院檢查，目前生命徵象穩定，但腦部有出血現象，持續住院觀察治療中；許男則左手擦傷，自行就醫無大礙。

    警方據報到場處理車禍，現場撞擊力道猛烈，蔡女機車扭曲變形；警方對許男實施酒測數據為0，蔡女因昏迷無法酒測，仍待醫院抽血檢測酒精濃度。

    警方勘驗車禍現場，調閱路口監視器影像，初步研判車禍事故疑為許男轉彎車未禮讓蔡女直行車所致，詳細肇事原因由交通大隊進一步分析研判。

    鳳山警方呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車輛，以維護自身及其他用路人安全，共同營造安全的交通環境。

    貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

    貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播