高雄貨車轉彎未禮讓直行機車！女騎士撞車昏迷腦出血

貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

高雄市一名許姓男子駕駛自小貨車行經鳳山區五甲一路，左轉凱旋路未禮讓對向直行蔡姓女騎士，造成蔡女撞車倒地受傷，昏迷送醫急救確認腦出血，目前加護病房觀察治療中。

鳳山區五甲一路與凱旋路口昨天深夜23時許，發生一起交通事故，過埤所警網及交通分隊立即到場，進行交通管制與現場蒐證，並協助救護人員將傷者送醫。

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警方調查，許姓男子（44歲）駕駛自小貨車，沿著鳳山區五甲一路北往南方向行駛，於五甲一路與凱旋路口左轉，與對向蔡姓女子（30歲）騎機車沿著五甲一路南往北方向直行發生碰撞，造成蔡女撞車倒地受傷。

蔡女當場意識昏迷，由救護人員送醫急救，經醫院檢查，目前生命徵象穩定，但腦部有出血現象，持續住院觀察治療中；許男則左手擦傷，自行就醫無大礙。

警方據報到場處理車禍，現場撞擊力道猛烈，蔡女機車扭曲變形；警方對許男實施酒測數據為0，蔡女因昏迷無法酒測，仍待醫院抽血檢測酒精濃度。

警方勘驗車禍現場，調閱路口監視器影像，初步研判車禍事故疑為許男轉彎車未禮讓蔡女直行車所致，詳細肇事原因由交通大隊進一步分析研判。

鳳山警方呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎車應確實禮讓直行車輛，以維護自身及其他用路人安全，共同營造安全的交通環境。

貨車轉彎未禮讓直行機車，造成女騎士撞車昏迷送醫腦出血。（民眾提供）

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