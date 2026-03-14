伊朗石油命脈！ 川普下令美軍轟炸哈爾克島

哈爾克島是伊朗重要的石油出口樞紐。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）週五表示，美國已對伊朗哈爾克島（Kharg Island） 的「所有軍事目標」發動攻擊。哈爾克島是伊朗重要的石油出口樞紐。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示：「基於基本的克制，我選擇沒有摧毀該島上的石油基礎設施。」但警告「如果伊朗或任何人試圖干擾船隻在荷姆茲海峽的自由與安全通行，我將立即重新考慮這項決定。」

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哈爾克島位於波斯灣北部水域，是一塊面積雖小、但具有重要戰略意義的狹長陸地，該珊瑚島位於伊朗大陸海岸約15英里處，是伊朗石油工業的中心。據估計，伊朗約90%的原油出口都要經過該島，之後油輪才會通過荷姆茲海峽。

川普PO文表示，這次攻擊由美軍中央司令部執行，是「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，並稱已徹底摧毀哈爾克島上的所有軍事目標。他強調，美國武器「是世界上最強大且最先進的」，並稱伊朗「沒有能力防禦任何美國想攻擊的目標」。他並再次表示，伊朗「永遠不會擁有核武」，也不會有能力威脅美國、中東或世界安全。

川普還呼籲伊朗軍方及與該政權相關人士「放下武器」，以免讓國家遭受更大損失。

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