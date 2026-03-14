為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男嗆「血洗埔里」、「炸掉派出所」 無罪逆轉改判2月原因曝

    2026/03/14 08:14 記者許國楨／台中報導
    台中高分院改判沈男有期徒刑2月，得易科罰金。（資料照）

    台中高分院改判沈男有期徒刑2月，得易科罰金。（資料照）

    南投一名沈姓男子，因不滿警方處理案件進度，竟在凌晨情緒失控，打電話到埔里分局，揚言「炸掉4個里和派出所」、「血洗埔里」，語出驚人，案件歷經審理，對於是否構成「恐嚇公眾」，最終台中高分院二審認定其言論已具體危及不特定多數人安全，撤銷無罪判決，改判有期徒刑2月。

    2024年4月17日凌晨1時許，沈男致電南投縣警察局埔里分局隆生派出所，對接聽電話的胡姓警員怒稱，將把隆生派出所轄內四里及新建大樓「全部炸掉」，甚至提到「瓦斯桶全開」、「用防風打火機」，還放話「血洗埔里」，言詞間充滿激烈與毀滅意味，警方隨即調閱通聯，通知他到案並函送偵辦。

    南投地院一審審理時，沈男否認恐嚇犯意，辯稱只是因案件未獲回應，一時氣憤口誤說成「水洗埔里」，並非真要傷害他人，法官認為，他的通話核心在抱怨辦案程序，雖語帶威脅，但屬情緒性誇張發言，且僅對單一警員表達，客觀上未達「對公眾告知惡害」程度，判決無罪。

    然案件上訴後，台中高分院認為，沈男不僅明確提及4個里與派出所建物，還揚言引爆爆裂物、血洗埔里，內容足以讓一般人合理認為其將對不特定多數人生命、身體與財產造成重大危害，且警方接獲電話後立即啟動查緝與通報機制，恐嚇內容已傳達至偵查機關並引發公權力介入，顯示其行為足以危及公共安全，構成恐嚇公眾罪，最終撤銷原無罪判決，改判沈男有期徒刑2月，得易科罰金，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播