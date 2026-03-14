男伸魔爪性侵表甥女 判刑8年

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東1名男子利用農曆過年家族聚會，藉故載著當時未滿14歲的表甥女前往雜貨店購買酒類，隨後誘騙其至文建站廚房外飲酒，在酒精的掩護下性侵得逞，再利用甥女騎機車載他買酒之際，從後座伸魔爪摸胸及侵犯私處，台東地方法院依對未滿14歲女子犯強制性交罪兩罪判刑8年。

判決書指出，112年時值農曆過年，受害女子與家人同在男子家聚會，男子騎乘機車搭載表甥女前往雜貨店購買酒類，竟邀表甥女到某處趁機撫摸胸部，並強行將手伸入其褲內撫摸私處，甚至進一步強行性交得逞，事後更要求為其口交遭推拒才罷手。

去年3月，他又在自家聚會中，利用被害人騎車搭載他出門買酒的機會，在機車後座將手伸進表甥女衣內撫摸肚子與胸部，並再次以手指侵犯，無視被害人不斷的口頭拒絕與身體反抗，再度強制性交得逞 。

法院在判決中斥責被告身為長輩本應照顧、保護晚輩，卻利用甥女年幼可欺、無力自救的困境，罔顧倫常，兩度對其性侵。這些惡劣行徑不僅對受害女子造成了難以抹滅的身體傷害，更導致其患上嚴重的精神疾患，甚至出現多次自殘行為，嚴重戕害其身心健全發展。法院認為被告行為情節乖離常態，嚴重損及受害者對家庭與兩性關係的認知，客觀上毫無可憫之處，最終判處其應執行有期徒刑8年。

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