租客騎樓做餐車被檢舉退租 房東怒求償10萬結局曝

施女將騎樓出租給張女做餐車生意，但放冰箱兩天遭檢舉退租。施女求償違約金等10萬1000元，法官認定未約定留通道就違約，判其敗訴。（資料照，記者王捷攝）

台南市施女將騎樓出租給張女做餐車生意，張女才剛擺放冰箱兩天就遭檢舉違規無奈退租。施女提告主張張女違反交通法規、求償未到期租金、違約金共10萬1000元，但台南地方法院合議庭判施女敗訴，因為合約並未講到。

施女與張女在2023年9月簽約一樓店面加騎樓，後來因長輩希望降租，改簽僅租騎樓的合約，月租降為8000元。施女控訴，因顧慮兩歲孩童去幼兒園的安全，要求張女擺放冰箱須留1.5公尺通道。然張女未依約留設空間遭檢舉，更於10月底解約。施女要求賠償律師費、未到期租金與兩筆違約金，扣除押金後求償10萬1000元。

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張女抗辯，改簽合約時曾透過通訊軟體約定，若被檢舉即可解約。她指出，冰箱擺放僅兩天即遭檢舉，連營業餐車都還沒放。張女認為，遭舉發就符合解約條件，隨即搬走冰箱。她強調，合約從未規定須保留1.5公尺空間，全為施女事後單方面提出。

法官檢視合約，認定施女引用的違約金限定於期滿未交還，不適用提前終止。至於律師費賠償前提是有違約事實。施女雖堅稱曾約定留通道並提對話為證，但法官認定討論均在簽約後，無法證明締約當下已列為合約要件。

施女另主張張女違反道路交通法規即屬違約。法官釐清，除非簽約時明確將行政法規納入合約，否則單純違規不等於違反民事契約。因施女無法舉證法規列為合約要素，法院認定張女未違約，判決駁回施女訴求。

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