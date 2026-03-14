太信導航山區迷路！騎車訪友變荒野驚魂 警消摸黑入山協助脫困

警消摸黑搜尋約1小時，終於在一處草叢中發現林男。（民眾提供）

台中市龍井區近日晚間發生一起山區迷途事件，黃姓與林姓男子騎機車訪友時誤信導航，誤闖偏僻產業道路，兩人越騎越偏遠後失散，林男甚至一度失聯，警方接獲報案後會同消防人員入山搜尋，摸黑找了約1小時，終於在雜草叢生的草叢中找到林男，所幸他僅受到驚嚇並未受傷，結束一場驚魂記。

烏日分局龍井分駐所11晚間接獲黃姓男子報案，稱與友人林男各自騎車一同前往龍井區訪友，但因路況不熟又依賴導航，兩人竟騎進偏僻的產業道路，越騎越荒涼，騎在前方黃男察覺情況不對，憑著直覺一路往前騎，好不容易騎到南崗路附近大馬路，但回頭卻發現原本跟在後方林男不見蹤影。

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黃男在路旁焦急苦等約2小時仍不見林男，加上山區天色昏暗、手機訊號時有時無，擔心林發生意外趕緊求助，警方研判山區收訊不穩，先請黃男聯絡女友協助撥打林男電話，同時指導林男透過119緊急電話進行定位，員警再搭配黃男手機中安裝的行車紀錄APP，回推兩人騎乘路線，研判林男可能受困位置後，立即會同消防人員入山搜尋。

搜救人員沿著崎嶇產業道路摸黑前進，經過約1小時努力，終於在一處草叢中發現林男，林男見到警消出現，激動不已，頻頻致謝；龍井分駐所所長王奕程提醒，導航系統雖然便利，但在山區、產業道路或偏遠農路仍可能出現誤判情形，民眾出發前應先了解路況或詢問當地居民，避免完全依賴導航，以免誤闖偏僻路段造成危險。

林男的機車。（民眾提供）

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