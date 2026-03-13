為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    冒名失聯飛官謊稱生還 台南怪男手繪救難圖：一定要相信「本座」的話

    2026/03/13 17:08 記者王捷／台南報導
    台南施男冒名發文謊稱失蹤飛官生還，被移送法辦，冒名前他還手繪定位不明的救難圖給相關單位。（民眾提供）

    空軍飛官辛柏毅駕駛戰機失聯，施姓男子卻冒名在臉書上發文謊稱生還，被警方依偽造私文書函送台南地檢署，但在他冒名前，曾多次以「本座」自居，聲稱被神明託夢，繪製救難圖投訴相關單位投入搜救。

    辛姓飛官執行任務發生意外，至今下落不明，引發社會高度關注，施男在案發後，頻繁拿著自己手繪搜救圖向各單位投書，內容中施男以「本座」自稱，要總統、國防部長相信他說的話，是為拯救蒼生、為辛飛官一條命，還有民進黨大團結著想。

    施男在信中聲稱，辛飛官不在媒體報導的定位點，但還活著，且來回在外海與近海漂流，請相關單位不要質疑他，辛飛官原本在最北邊海面的搜救人員必須全數調頭，朝東南方外海前進。在文字間連用三次「千萬」呼籲高層不可遲疑，強調人命關天，搜救延誤將導致生命危險，懇求政府高層相信奇蹟定會顯現，還附上自行繪製、位置不明的救難圖與搜尋座標。

    施男還聲稱，這是神明托夢給予的指示，單憑自己意念不夠，必須找飛官家屬一起集氣作法才能成功救人等無法查證的言論。

    即使面對偵訊，施男堅稱一切是因為神明托夢指示，出發點是一片好意，但警方對此說法不予採信，認定其造假行為嚴重浪費社會資源。警方呼籲，散布不實訊息擾亂民心將面臨制裁。施男假冒他人名義發表言論，對家屬造成二次傷害，訊後依偽造私文書及妨害名譽等罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

