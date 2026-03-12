為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    揚言今中午北車放炸彈 警方研判是「詐彈」傳喚發文者

    2026/03/12 12:53 記者王冠仁／台北報導
    昨天有網友在臉書社團爆料公社中發文，揚言要在今天中午12時到台北火車站隨機放置炸彈。（記者王冠仁攝）

    昨天有網友在臉書社團爆料公社中發文，揚言要在今天中午12時到台北火車站隨機放置炸彈。鐵路警察局昨晚獲報後，隨即展開聯合防禦機制，加強巡查，直到今天中午12時許，都沒有發現相關可疑人事物；警方研判這是「詐彈」恐嚇案，目前已發通知書傳喚發文的蘇姓網友，近期將通知他到案釐清。

    昨天蘇姓網友在爆料公社中發文表示說，「這個無能的政府敗壞社會風氣，張文只是剛開始而已，現在過段時間大家都忘了，真正的好戲才要開始了，2026/03/12中午12:00，我即將在台北火車站隨機安置炸彈，這個社會沒救了，我來補救，賴清德我們拭目以待」。

    鐵路警察局指出，昨晚發現此事後，隨即加派警力，結合站方人員，針對站體內的垃圾桶、置物櫃、廁所等處加強巡查，截至今天中午都沒有發現可疑物品。

    據了解，警方事後循線聯繫上發文的蘇姓網友，經初步了解，蘇的帳號疑似被人盜用；警方為求慎重，近期仍將傳喚他到案說明來釐清。

    鐵警局表示，這並非近期首宗恐嚇案，在228連續假日前夕，住在彰化的29歲郭姓男子就多次透過台鐵與高鐵的文字客服系統留言，揚言要在台北車站放火、放炸彈、還要殺人，警方循線逮到他，他才說是不滿近來時事、心情不好，才一時萌生偏激想法並透過留言恐嚇來紓壓洩憤。

    警方呼籲，民眾切勿因一時興起或模仿效應，於網路散播恐嚇訊息；此舉不僅耗費社會資源、引發大眾恐慌，更屬嚴重違法行為。對於此類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸，以維護大眾運輸安全與社會安定。

    警方加強巡查站體內垃圾桶等處。（記者王冠仁翻攝）

