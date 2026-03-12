為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    食髓知味！2天偷同1部機車得手萬元 警循線逮人送辦

    2026/03/12 13:31 記者陳文嬋／高雄報導
    王男食髓知味，2天偷同1部機車得手萬元，過程監視器全都錄。（民眾提供）

    網路今流傳1名竊賊連2天偷竊同1部機車得手1萬元影片，高雄鳳山警方以車追人將王姓竊賊查緝到案，查出他鎖定特定廠牌機車，趁凌晨無人之際行竊，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

    警方今表示，王姓被害人3月8日將機車停放在鳳山區南進七街一處騎樓地，並將錢包放在置物箱內，卻被人偷走現金8千元，向五甲所報案；警方受理王姓被害人報案後，勸說不可再將錢包放在機車置物箱內，以免再度被竊。

    不料王姓被害人因習慣、方便，隔天仍將錢包放在機車置物箱，又被偷走現金2千元，二度向警方報案後，不敢再將錢包放在機車置物箱；王姓被害人女友昨PO網稱小偷很可惡，希望趕快抓到小偷。

    鳳山警方今表示，調閱周邊監視器畫面，鎖定2案為同1人所為，以車追人鎖定王姓竊賊涉案，9日深夜將他查緝到案。據了解，王姓竊賊（20歲）坦承犯行不諱，因缺錢花用才會鋌而走險，稱曾騎過同款機車知道如何行竊，8日趁凌晨無人之際，徒手扳開機車置物箱，行竊得手現金8千元，9日食髓知味二度徒手行竊，再度得手現金2千元，全部花用殆盡。

    警訊後將他王姓竊賊依竊盜罪嫌移送法辦，全案擴大釐清有無其他共犯，以及是否涉及其他案件，並加強該地區巡邏，呼籲民眾停放車輛，切勿將皮夾、手機、現金及其他貴重物品存放於置物箱，以避免遭歹徒覬覦，降低財物失竊風險。

    王男食髓知味，2天偷同1部機車得手萬元，過程監視器全都錄。（民眾提供）

