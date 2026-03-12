為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    校園割頸案家屬個資「全都露」 王婉諭、李惠暄齊喊修法解4困境

    2026/03/12 12:52 記者陳治程／台北報導
    時代力量主席王婉諭、新北割頸案委任律師李惠暄今偕家屬召開記者會，提出少事法四大修法訴求。（記者陳治程攝）

    時代力量主席王婉諭、新北割頸案委任律師李惠暄今偕家屬召開記者會，提出少事法四大修法訴求。（記者陳治程攝）

    新北市某國中「乾兄妹檔」郭姓少年、林姓少女2023年於校內隨機割頸殺人，導致楊姓國三生死亡，事後兩人遭分判12年、11年有期徒刑，全案定讞；但楊爸爸月前含淚控訴，調查使他與家人個資「全都露」，迫使全家活在加害人假釋後的生命威脅中。為此，時代力量黨主席王婉諭、委任律師李惠暄今（12）日齊聲呼籲政府修訂「少事法」，解決被害人及家屬閱卷、意見陳述、證人保護等4程序困境，完善權益保障。

    被害人家屬楊爸爸指出，自己與家人的個資在案件調查期間因故曝光、「幾號幾樓都一清二楚」，形同人身安全威脅暴露在陽光下；曾有人建議他搬家、但他認為不能搬，直言「要殺就殺他，我只能讓媽媽跟姊姊出去住，我一個人守在那邊」。他另質疑，現在的「少年事件處理法真的很荒唐，全案調查過程中，法官針對加害人只聚焦在其成長歷程，卻有意忽略家屬所呈的心理衡鑑、校方人士陳情敘述，「這樣真的是合理的嗎？」。

    對此，被害人家屬委任律師李惠暄補充，現行重大少年刑事案件的調查體現出4項困境，首先是被害者在訴訟程序中的「閱卷權」，諸如少年鑑定報告、結論都只能等判決書出爐才能得知，但這左右了量刑判斷，若被害人及其親屬無法在調查中表示意見，「對家長是非常非常大的折磨」。

    其次，被害人雖在訴訟中得進行意見表示，但判決書卻無法給予回應，使這樣的機會流於形式。第三，李點出現行少事、刑事案件在證人保護制度上的粗糙，法規上都有明顯可改進之處。最後則是被害者的「知情權」，李以該案為例，強調若被害人及家屬無法得知受刑者申請假釋，會讓前者活在面臨人身威脅的陰影中，直言他們的聲音「不該是沉默的那一方」。

    王婉諭最後呼籲，時代力量本周六（14日）將參與關於「兒童及少年福利與權益保障法」，期望社會大眾能繼續關注司法體制改革。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播