校園割頸案家屬個資「全都露」 王婉諭、李惠暄齊喊修法解4困境

時代力量主席王婉諭、新北割頸案委任律師李惠暄今偕家屬召開記者會，提出少事法四大修法訴求。（記者陳治程攝）

新北市某國中「乾兄妹檔」郭姓少年、林姓少女2023年於校內隨機割頸殺人，導致楊姓國三生死亡，事後兩人遭分判12年、11年有期徒刑，全案定讞；但楊爸爸月前含淚控訴，調查使他與家人個資「全都露」，迫使全家活在加害人假釋後的生命威脅中。為此，時代力量黨主席王婉諭、委任律師李惠暄今（12）日齊聲呼籲政府修訂「少事法」，解決被害人及家屬閱卷、意見陳述、證人保護等4程序困境，完善權益保障。

被害人家屬楊爸爸指出，自己與家人的個資在案件調查期間因故曝光、「幾號幾樓都一清二楚」，形同人身安全威脅暴露在陽光下；曾有人建議他搬家、但他認為不能搬，直言「要殺就殺他，我只能讓媽媽跟姊姊出去住，我一個人守在那邊」。他另質疑，現在的「少年事件處理法真的很荒唐，全案調查過程中，法官針對加害人只聚焦在其成長歷程，卻有意忽略家屬所呈的心理衡鑑、校方人士陳情敘述，「這樣真的是合理的嗎？」。

請繼續往下閱讀...

對此，被害人家屬委任律師李惠暄補充，現行重大少年刑事案件的調查體現出4項困境，首先是被害者在訴訟程序中的「閱卷權」，諸如少年鑑定報告、結論都只能等判決書出爐才能得知，但這左右了量刑判斷，若被害人及其親屬無法在調查中表示意見，「對家長是非常非常大的折磨」。

其次，被害人雖在訴訟中得進行意見表示，但判決書卻無法給予回應，使這樣的機會流於形式。第三，李點出現行少事、刑事案件在證人保護制度上的粗糙，法規上都有明顯可改進之處。最後則是被害者的「知情權」，李以該案為例，強調若被害人及家屬無法得知受刑者申請假釋，會讓前者活在面臨人身威脅的陰影中，直言他們的聲音「不該是沉默的那一方」。

王婉諭最後呼籲，時代力量本周六（14日）將參與關於「兒童及少年福利與權益保障法」，期望社會大眾能繼續關注司法體制改革。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法