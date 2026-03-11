失業男幫友人跑腿交易毒品沒收錢 法官認販毒判刑2年10月

苗栗地院依犯販賣第二級毒品罪，共2罪，判鍾男併應執行2年10個月徒刑。（資料照）

苗栗縣鍾姓男子失業，為友人接濟，他兩度幫友人跑腿分別交易1公克安非他命、2顆「喪屍煙彈」被逮。鍾男稱兩次所得之1000、2000元都全數交回友人，他沒有從中牟利；但法官認為，鍾男犯行屬有償交易，且獲友人請吃飯，也算獲利，依犯販賣第二級毒品罪，共2罪，判併應執行2年10個月徒刑。

鍾男於去年4月4日晚間8點許，以1000元之價格，販售出1公克的安非他命毒品，接著又於去年4月7日下午5點多，以2000元之價格，販售出2顆含依托咪酯成分之「喪屍煙彈」。

事後，鍾男被逮，被苗栗地檢署依販售第二級毒品罪嫌起訴，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；鍾男嚇壞，稱他因脊椎開刀，沒有工作，又不想造成家人困擾，所以就待在友人那邊，友人都會請他吃飯；友人叫他幫忙跑腿，他就照做，且交易所得的金額，全數都回交給友人。

惟法官認為，毒品無公定價格，可任意分裝增減分量及純度，實務上販賣之利得，難以察知，且販賣毒品是違法重罪，販賣行為理當意在營利。鍾男犯行屬有償交易，雖辯所得都回交友人，但友人也請其吃飯，又無其他證據足認鍾男是另基於某種非圖利本意之關係而為犯行，認定鍾男主觀上具有販賣第二級毒品以營利之意圖。

法官核鍾男犯販賣第二級毒品罪，共2罪，但審酌他犯後於偵查及審理時均坦承犯行之態度，並供出友人身分，由警方查獲，現由苗栗地檢署另案偵辦中，予以減刑，各處有期徒刑2年、2年1個月，併應執行2年10個月。

