枋山鄉長外遇遭偷拍勒索 徵信業者勾結多名刑警洩密收賄 判決出爐

枋山鄉前鄉長洪啟能外遇遭偷拍勒索，查出徵信業者勾結多名刑警洩密收賄，屏東地院判決結果出爐。（記者李立法攝）

屏東縣前枋山鄉長洪啟能（現為鄉代會主席）外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元，檢方意外查出徵信業者勾結多名警職人員及戶政人員涉及洩密、收賄「案外案」，分別依貪污、組織犯罪及妨害密秘等罪起訴20多名涉案被告，但屏東地院認為檢方追加起訴公務員涉貪部份與該偷拍案並無牽連，判決公訴不受理，今天依非法竊錄他人身體隱私部位等罪，併處林姓等7名涉案徵信業者5個月至3年不等徒刑，另有多位業者獲判無罪。

屏檢表示，將在收到判決書後再研議是否上訴。洪啟能昨獲知判決則低調表示，尊重司法判決。

請繼續往下閱讀...

屏檢調查，2019年間，安心徵信公司負責人陳洪平（通緝中）接受洪啟能吳姓妻子40萬元委託，對時任枋山鄉長洪啟能及其外遇對象鄉公所女職員進行蒐證，發現2人租用中華電信枋山會館房間約會，潛入裝設針孔密錄器，竊錄2人性愛過程。

陳洪平等人透過洪啟能的孫姓律師向洪轉達，稱握有偷拍光碟，恐嚇支付600萬元，其妻就願意簽字離婚，否則將性愛片公布，洪啟能不願被歹徒勒索，報警處理。

屏檢偵辦「洪案」過程中，意外發現安心等多家徵信社業者為替客戶追討債務、尋人，向警方及戶政人員行賄，透過警署戶役政及戶政系統取得當事人個資，以遂行徵信業務或轉賣給其他業者獲利。

檢方於2021年起陸續揪出涉案的高雄市警局刑事偵查小隊長林仁傑、宋奎維，及偵查佐郭壹清、林佑宇、盧秉義、沈昱良及新北市警局樹林分局偵查佐鄭凱揚（已離職）、雲林縣虎尾戶政員邱碩炫涉案，連同行賄取得個資的黃姓、徐姓、周姓等10多名徵信業者，依貪污、組織犯罪、妨害秘密等罪起訴。

屏東地院認為檢方針對公務員郭壹清等人涉貪等罪追加起訴內容，難認與該偷拍案有相牽連犯罪情形，起訴形式不合法，依法判決不受理，將由檢方重新調查起訴；至於洪妻、孫姓律師及呂姓6位涉案徵信業者，則難認有共同恐嚇洪啟能交付600萬元未遂及組織犯罪等情事，應無罪諭知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法