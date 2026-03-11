為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    叫爸爸不要再摸我尿尿的地方！阿嬤大義滅親 狼父下場曝光

    2026/03/11 18:16 記者顏宏駿／彰化報導
    女童控訴爸爸對她指侵，法官判處狼父有期徒刑8年6月。（情境照）

    彰化一名5歲女童向阿嬤說「叫爸爸以後不要再摸我尿尿的地方」；阿嬤心頭一驚，把兒子叫來問，兒子矢口否認，但阿嬤仍報警處理。爸爸被警方帶回，女兒經醫院驗傷，下體確實有傷口，證實被爸爸指侵。該案經彰化地院審理後，法官認定被告犯行明確，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月。全案仍可上訴。

    阿嬤問兒子，「你為什麼弄妳女兒」，爸爸說，絕對沒有，他辯稱是女兒胡言亂語。但阿嬤認為孫女天真無邪，也不可能隨便指控自己的爸爸，因此決定報警處理。判決書指出，女童接受警方詢問時說道，「爸爸摸我尿尿的地方，是尿尿的地方裡面喔」，「我向阿嬤說的原因是希望，阿嬤能告訴爸爸，以後不再這樣了，很不舒服」。

    爸爸始終否認犯行，堅稱「我沒有」、辯護律師也說女童無法明確指出案發時間、地點，且過去曾有虛構事情就診紀錄，質疑證詞可信度。然而，法官審理後不採信被告說法。

    根據醫院鑑定報告顯示，女童智能正常，雖因年紀對時間概念模糊，但對於案發地點及過程的描述「應有一定程度真實度」，且其焦慮、憂鬱情緒可能是外力創傷所致。鑑定醫師也證稱，女童並無妄想情形。醫院驗傷診斷書證實女童私密處有陳舊性傷口，與指控遭強制性交的情節吻合，成為重要證據。

    法官審酌，男子身為生父，本應保護女兒成長，卻在女兒年幼無知時做出如此行為，不僅讓孩子在家中失去應有的安全保障，更造成難以平復的心理創傷，犯後始終否認犯行，態度不佳，加上母親請求從重量刑，因此量處8年6月有期徒刑，全案還可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    女童爸爸對她指侵，法官判處有期徒刑8年6月。（資料照，記者顏宏駿攝）

