    首頁 > 社會

    年前掃黑穩定治安有功 國際獅子會澎湖會頒獎肯定

    2026/03/11 18:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    國際獅子會澎湖會前往馬公警分局，感謝春節掃黑辛勞。（澎湖縣政府警察局提供）

    國際獅子會澎湖會前往馬公警分局，感謝春節掃黑辛勞。（澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局在春節前夕，大舉掃蕩黑道幫派組織，針對違反組織犯罪防制條例之犯罪組織、暴力討債集團一網打盡，經澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、馬公警分局全面清查積極蒐報完備後，報請台灣澎湖地方檢察署指揮偵辦，展開連續2波查緝，有效穩定澎湖治安，國際獅子會澎湖會今（11）日由會長李松霖領軍，率該會會員前往刑事警察大隊及馬公警分局頒獎，期盼藉此拋磚引玉，為第一線員警加油打氣。

    此次大規模掃黑行動，共計檢肅治平專案目標以吳姓主嫌為首等5人及許姓主嫌為首等10人到案；查扣犯罪使用之汽車、手機、橡膠軟棒、刀械、現金、商業本票等贓證物，移送台灣澎湖地方檢察署偵辦，並向台灣澎湖地方法院裁定首惡者3人羈押禁見，確保轄區治安平穩。

    國際獅子會澎湖會今日為警方加油打氣，澎湖縣政府警察局長林樹國呼籲民眾「不請託黑道調解紛爭」、「不畏懼黑道」、「不提供黑道金錢利益」，面對黑道幫派之欺壓犯罪活動，勇於挺身向警察局報案（報案電話110、檢舉專線電話0800-069-110），協助警察機關全面打擊黑幫，掃除暴力，共同維護社會治安。

