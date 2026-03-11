台86東向驚見休旅車迎面嚇喊「靠北」 逆向駕駛罰款+扣牌

網友駕車在台86線快速道路近台南黃金海岸端，驚見一輛白色CRV逆向而來，把這段影片PO上網路社群。（Threads Impreza66授權使用）

有網友在網路社群「Threads」PO上1段影片說，駕車在台86線東向路上居然瞥見1輛白色休旅車朝自己車方向駛來，車內女乘客嚇得脫口說出「靠北！他是大逆向嗎？」轄區台南市警局六分局檢視影片表示，該休旅車在86線逆向行駛，違反道交條例、可罰款與吊扣車牌，將通知駕駛人到案說明及依法開罰。

PO文網友說，才剛開車從台南市南區黃金海岸西濱公路左轉上台86線東向的快速道路不久，就看到前方車子都閃開，原來是為了1輛白色CRV休旅車逆向而來，真是個無敵三寶駕駛！有網友回應說，看來他在86線已開了一大段路了，都快到黃金海岸了；也有網友說，之前曾於晚上在86線遇到過（指逆向車），差點嚇出尿來，晚上遇到還真恐怖！

請繼續往下閱讀...

市警六分局說明，檢視影片內容時間是在3月10日上午近10點半，這段時間，警方未獲通報指台86線東向道路有發生車禍狀況。從影片中可看出該白色休旅車在台86線快速公路逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款規定，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該車牌照6個月。警方將通知白車駕駛人到案說明，依法舉發。

警方並呼籲民眾若發現有車輛逆向或誤闖高、快速公路情形，請撥打110報案，由警方前往取締並協助引導下最近的交流道，以確保行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法