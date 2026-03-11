高雄外籍女移工遭撞昏迷 肇事者跑了！警方今破案

高雄外籍女移工遭撞昏迷肇逃，女移工騎的腳踏車損壞。（民眾提供）

高雄三鳳中街附近日前發生一起肇逃車禍，1名外籍女移工騎腳踏車上班途中被撞昏迷，造成腦出血，送醫開刀才甦醒，目前仍在加護病房，友人在社群平台PO求助網友，希望能找到行車記錄器，三民一分局今（11）日宣布破案，已尋獲肇逃的機車騎士陳姓男子（44歲），將他送辦並同步開罰新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰。

警方表示，有關三民區中華三路肇事逃逸案，三民第一分局於獲報後，立即派遣轄區三民所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

經了解，陳男騎乘機車沿中華三路慢車道南往北行駛 ，與梅女（40歲）騎乘的腳踏車發生擦撞，導致梅女受傷，陳男雖曾下車觀看她的傷勢，卻未依規定處置，待警方到場後逕自離去。

直到警方調閱路口監視器，確定肇逃事件，追查肇事者陳男並通知到案說明，釐清事件發生經過，初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

因陳男未留置現場處理逕自離去之行為，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3、4項規定（可處新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照），另肇事逃逸涉嫌違反「刑法」185-4條「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者」，可處6月以上5年以下有期徒刑，併函請地檢署偵辦。

高雄陳姓男騎機車撞傷女移工後下車查看，卻未予後續處理逕行離去。（民眾提供）

