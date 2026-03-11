為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄外籍女移工遭撞昏迷 肇事者跑了！警方今破案

    2026/03/11 14:07 記者黃良傑／高雄報導
    高雄外籍女移工遭撞昏迷肇逃，女移工騎的腳踏車損壞。（民眾提供）

    高雄外籍女移工遭撞昏迷肇逃，女移工騎的腳踏車損壞。（民眾提供）

    高雄三鳳中街附近日前發生一起肇逃車禍，1名外籍女移工騎腳踏車上班途中被撞昏迷，造成腦出血，送醫開刀才甦醒，目前仍在加護病房，友人在社群平台PO求助網友，希望能找到行車記錄器，三民一分局今（11）日宣布破案，已尋獲肇逃的機車騎士陳姓男子（44歲），將他送辦並同步開罰新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰。

    警方表示，有關三民區中華三路肇事逃逸案，三民第一分局於獲報後，立即派遣轄區三民所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

    經了解，陳男騎乘機車沿中華三路慢車道南往北行駛 ，與梅女（40歲）騎乘的腳踏車發生擦撞，導致梅女受傷，陳男雖曾下車觀看她的傷勢，卻未依規定處置，待警方到場後逕自離去。

    直到警方調閱路口監視器，確定肇逃事件，追查肇事者陳男並通知到案說明，釐清事件發生經過，初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

    因陳男未留置現場處理逕自離去之行為，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3、4項規定（可處新台幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照），另肇事逃逸涉嫌違反「刑法」185-4條「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者」，可處6月以上5年以下有期徒刑，併函請地檢署偵辦。

    高雄陳姓男騎機車撞傷女移工後下車查看，卻未予後續處理逕行離去。（民眾提供）

    高雄陳姓男騎機車撞傷女移工後下車查看，卻未予後續處理逕行離去。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播