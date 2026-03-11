78歲慣竊逛松菸手癢 摸走6枚文創戒指市價4萬元

邱男被逮送辦。（記者邱俊福攝）

近8旬的邱姓老慣竊，日前赴北市信義區的松山文創園區（松菸）逛街時，因喜歡當中有一商家以外幣打模創作的戒指，涉嫌下手偷走6、7只，市價約4萬元；台北市警信義分局三張犂派出所昨晚循線逮捕他到案，追回失物，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，78歲邱男，目前獨居，靠退休存款渡日，而過去常因順手牽羊偷走麵包、飲料等，遭逮送辦。

本週日下午4時許，一頭白髮的邱男，戴鴨舌帽、口罩，從北市信義區住家附近徒步走到松山文創園區，閒逛園區內的商家。

期間，邱男趁其中一商家店員不注意時，偷走陳列的6、7只戒指商品，得手後隨即從容離開。被害商家當晚發現後立即向轄區警方報案。

警方經調閱監視器追查，發現竊嫌沿信義區商圈店家、百貨公司、捷運站及展覽館等處徒步折繞步行，隨後返家，並進一步鎖定竊嫌身份為邱男。

昨天晚上，警方前往邱男住處將他逮捕，並查扣被害人遭竊戒指等贓證物及作案衣物。警詢時，邱男表示，因喜歡這些戒指才拿走，只是忘記付錢了。

警方詢後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦，而由於邱男為慣竊，並建請檢方向法院聲請預防性羈押，以防止再犯。

邱男犯案後徒步離開的身影。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣被竊的戒指等商品，以及作案衣物。（記者邱俊福翻攝）

