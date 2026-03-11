台東男欠賭債 父親及友人出面擋刀阻擄人

欠債男子的父親及父親友人被砍殺，頭部以紗布包了數圈。（民眾提供）

染上網路賭博，連父親都受累。昨深夜，台東卑南鄉發生一起砍人事件，一男子因欠賭債，父親和父親友人見他將遭討債集團擄走而出面阻擋，結果卻遭藍波刀和木棍連續砍傷，2嫌後開車逃逸，傷患緊急送醫急救，目前警方已經展開查緝。

案發地點位於太平村一處偏僻的住宅，警方到場後發現屋內外地面仍留有大量血跡。事發時在屋內目擊的一婦人回想當時經過仍餘悸猶存，表示深夜有討債集團衝入屋內索債未果，去而復返時就持刀棍殺來，現場狀況讓在場的人都受到不小驚嚇。

現場目擊友人說，當時施姓屋主（56歲）和秦姓兒子（從母姓20多歲），一群友人在家裡小酌聊天。10點多時，2名年約20多歲，ㄧ胖一瘦年輕人開車到門前廣場，隨即放話要秦男返還網路簽賭的近30萬元賭債，「他（秦男）也是被騙去賭」。

父親施男見狀表示，欠錢一事好好談、看怎麼處理。只是雙方談10多分鐘卻談不攏，2嫌氣極敗壞返回車內，拿出藍波刀和木棍要入屋內帶走秦男，施父和友人上前勸阻，嫌犯卻直接往施父頭部瘋狂砍打，跟著出門勸架的王姓友人（54歲）也被打，直到二人全身是血，2嫌才轉頭開車逃逸。

救護車將2名頭部被砍傷的傷患送到急診室，所幸皆無生命危險。被波及的友人無奈的說，事情還沒有搞清楚就被砍，真的很無辜。倒是施男成功替兒子擋刀，欠下賭債的秦男則無恙。施男說，萬一兒子被擄走，可能就一去不復返了，「當然要阻擋」。警方獲報到場調查，同時調閱周邊路口監視器，以車追人，已經鎖定目標進行追緝以進一步釐清案情。

現場地面處處留下大灘血跡，可見場面混亂、激烈。（民眾提供）

