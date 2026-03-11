為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄騎士擦撞又肇逃 慘遭送辦還重罰

    2026/03/11 10:21 記者黃良傑／高雄報導
    高雄騎士未保持安全距離又肇逃，被撞的騎士倒地受傷。（民眾提供）

    高雄騎士未保持安全距離又肇逃，被撞的騎士倒地受傷。（民眾提供）

    高市李姓男子騎士與廖姓男子的機車疑似擦撞，廖男摔車受傷，李男未留下處理反離開現場，警方獲報通知李男，除依肇逃送辦外，再開出多張罰單，李男稱以為肇因是對方才離開，詳細肇責將由警方調查釐清。

    三民第一分局今（11）指出，轄區民族一路與旅順街口上周發生交通事故，立即派遣轄區十全所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

    經了解， 受傷騎士廖男（21歲）騎乘機車沿民族一路慢車道北往南行駛，疑與李男（30歲）騎乘的機車發生擦撞，造成廖男受傷，李男卻未依規定處置而當場駛離，警方昨通知李男到案說明，釐清事件發生經過。

    初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

    但李男已違反多項道路交通管理處罰條，因車禍未留置現場處理逕自逃逸，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3項規定，可處新臺幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一至三個月。

    此外，在前行車的右側超車且超車時，因未保持適當之間隔，涉違反「道路交通管理處罰條例」第47條第1項第3款規定，可處新臺幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

    另在多車道不依規定駕車，涉違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第4款規定，也可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰，警方均一併予以告發。

    由於李男還涉嫌違反「刑法」駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，屬於公訴罪，一併函請地檢署偵辦。

    三民第一分局呼籲，駕駛人應注意車前狀況，超車時保持安全距離及兩車並行之間隔，並依規定按鳴喇叭或變換燈光提醒前後車輛，以確保自身及用路人行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播