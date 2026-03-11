高雄騎士擦撞又肇逃 慘遭送辦還重罰

高雄騎士未保持安全距離又肇逃，被撞的騎士倒地受傷。（民眾提供）

高市李姓男子騎士與廖姓男子的機車疑似擦撞，廖男摔車受傷，李男未留下處理反離開現場，警方獲報通知李男，除依肇逃送辦外，再開出多張罰單，李男稱以為肇因是對方才離開，詳細肇責將由警方調查釐清。

三民第一分局今（11）指出，轄區民族一路與旅順街口上周發生交通事故，立即派遣轄區十全所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

請繼續往下閱讀...

經了解， 受傷騎士廖男（21歲）騎乘機車沿民族一路慢車道北往南行駛，疑與李男（30歲）騎乘的機車發生擦撞，造成廖男受傷，李男卻未依規定處置而當場駛離，警方昨通知李男到案說明，釐清事件發生經過。

初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

但李男已違反多項道路交通管理處罰條，因車禍未留置現場處理逕自逃逸，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3項規定，可處新臺幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一至三個月。

此外，在前行車的右側超車且超車時，因未保持適當之間隔，涉違反「道路交通管理處罰條例」第47條第1項第3款規定，可處新臺幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

另在多車道不依規定駕車，涉違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第4款規定，也可處新臺幣600元以上至1800元以下罰鍰，警方均一併予以告發。

由於李男還涉嫌違反「刑法」駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，屬於公訴罪，一併函請地檢署偵辦。

三民第一分局呼籲，駕駛人應注意車前狀況，超車時保持安全距離及兩車並行之間隔，並依規定按鳴喇叭或變換燈光提醒前後車輛，以確保自身及用路人行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法