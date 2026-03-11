比「3」手勢收賄30萬元阻拆違建 前新北議員廖正良圖利罪獲減刑

國民黨籍前新北市議員廖正良。（資料照）

前國民黨籍新北市議員廖正良，被控用手指比出「3」的手勢，收賄30萬元，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋，免於拆除，被依圖利罪起訴，但廖正良在法院審理辯稱「是選民服務」，否認收賄，一審、二審皆判6年、褫奪公權3年。廖正良又提上訴，高院更一審改判5年8月、褫奪公權3年，沒收30萬犯罪所得。

檢方起訴指出，業者廖國永2014年在新北市汐止山坡地興建數百坪鐵皮廠辦違建，經檢舉被列為優先拆除。2015年3月，廖國永透過包商張緯立向新北市議員廖正良服務處求助，服務處並以「新北市議員廖正良敬託」名義致函拆除大隊關切。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，拆除大隊原訂同年10月19日強制拆除，但廖國永發現倉庫貼上拆除通知後，再請張緯立前往服務處請託。檢方指稱；廖正良當場比出「3」手勢暗示30萬元，並允諾協助處理，事後也致電、傳訊關切拆除進度。

因拆除行動未執行，廖國永認為請託奏效，遂提領30萬元交付服務處。檢方認定廖正良收賄並未申報政治獻金，依貪污治罪條例起訴。一審士林地院判廖正良6年徒刑、褫奪公權3年，張緯立無罪；案經上訴，高院審理後維持原判。

高院更一審今改判廖正良依圖利罪判5年8月、褫奪公權3年，沒收30萬犯罪所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法