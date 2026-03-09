高雄色翁硬上女看護 拒認罪卻獲緩刑原因曝光

色翁涉嫌指侵長照機構女看護，被高雄高分院改判緩刑。（情境照）

高雄市李翁請女看護照顧失能妻子，涉嫌在房間對她上下其手約1分多鐘，被地院依妨害性自主罪，判處徒刑2年。他不服上訴仍否認犯行，高等法院高雄分院審酌兩造達成和解，李翁如今90歲，改判徒刑1年10月，宣告緩刑5年。

判決書指出，被告李翁因妻子失能而申請居家喘息服務，經長照機構指派A女負責照顧。2023年1月15日中午，A女抵達南高雄李翁住處，並在下午進房間拿物品給他，卻被對方強行壓制脫衣後，涉嫌撫摸胸部、指侵私處。李翁應訊只認碰觸胸部，觸犯強制猥褻罪，其餘的事情，他都沒有做。

高雄地院依妨害性自主罪，判處李翁有期徒刑2年，他不服上訴，堅稱未對A女性侵；A女出庭則說，李翁力氣很大，她沒辦法跑，只好掙扎、哀求，從抱起她到停手大約1分多鐘，後來有跟督導說，並因看到新聞上的「ME TOO」事件才決定去報案，也找過心理諮商醫生。

高雄高分院開庭審理，李翁仍否認性侵，但考量他給付20萬調解成立，現已高齡90歲，並有慢性病，改處徒刑1年10月、緩刑5年，另需支付國庫10萬元，可上訴。

