復合談判男中刀血流1小時不治 前女友乾哥行兇收押禁見

萬華凶殺命案，警方逮捕涉案曾男、江女、李女，檢方複訊後，諭令李女以5萬交保、並限制住居，江女無保請回但限制住居，曾男則聲請羈押禁見獲准。（記者翁靖祐翻攝）

48歲張姓男子和38歲李姓女子過去為情侶，張男8日凌晨登門求復合，卻和李女42歲的「乾哥哥」曾姓男子發生口角，曾男一氣之下拿起水果刀朝張男左肩猛刺後逃離現場，最終張男送醫搶救仍不治。檢方今（9）日訊後諭令李女5萬交保、限制住居，同住江女限制住居，曾男則被聲押禁見獲准。

回顧本案，死者張男與本案被告等5人皆互相認識，且都有毒品前科，平時依靠打零工維持生計，李女和曾男夫妻以及江姓女子同住在萬華區的租屋處。案發前晚，張男不停致電李女要求復合被拒，於是決定找李女當面談復合。

請繼續往下閱讀...

昨日凌晨3時許，張男友人開車載他前往李女住所談判，希望可以挽回李女。未料，張男見到曾男後怒火被點燃，忍不住用台語對其飆罵「你是兇啥小」，曾男則直接拿起水果刀朝張男左肩猛刺。後續友人帶著張男下樓，見其倒地不起便獨自開車離去。

曾男、李女和江女見狀則搭上計程車慌忙逃離，身受重傷的張男雖仍有意識，但卻早已無力呼救，獨留在現場血流不止將近1個小時。警方獲報後，火速將其送往台大醫院搶救，無奈最後仍因失血過多而亡。

友人事後過意不去，於昨日上午11時許前往青年路派出所自首。警方今日成功在五股觀音山區一處路段逮捕曾男、李女、江女3人，並在李女身上查獲安非他命、海洛因，以及依托咪酯煙油及煙彈等毒品，3人在警詢後被依殺人罪移送台北地檢署複訊。

檢方複訊後，諭令李女以5萬交保、並限制住居，江女無保請回但限制住居，曾男則聲請羈押禁見獲准。

相關新聞請見︰

萬華兇殺命案！疑女友另結新歡約談判 男子左肩中刀送醫不治

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法