萬華兇殺命案！疑女友另結新歡約談判 男子左肩中刀送醫不治

曾嫌案發前陪同李女前往。（記者劉慶侯翻攝）

台北市萬華區昨日發生因感情糾紛引起的兇殺命案！48歲張姓男子不滿李姓女友和她的曾姓「乾哥哥」走太近，邀友人前往談判助陣，結果雙方肢體衝撞爭執中，張男左肩被曾男刺中一刀倒臥血泊，眾人四散逃逸。張男因傷重未獲及時送醫，意外死亡。警方今日逮獲涉案的曾嫌等人，將依殺人罪嫌送辦。

警方調查，張男是因不滿李姓女友日漸與他疏遠，懷疑對方早已另有新歡，於是在昨日凌晨夥同1名友人前往萬華青年路談判，當時李女則找來38歲曾男，與35歲江男陪同。

期間，由於雙方情緒激烈，曾男又以「乾哥哥」的身分出聲，終於引爆肢體衝突，結果在鬥毆混亂中，曾男持水果刀刺中張男左肩，眾人隨即一哄而散，獨留傷重倒地的張男在場。

萬華分局是直到凌晨才接獲民眾報案，指稱萬華區青年路一帶有人刀傷，經員警前往現場發現張男已倒臥在地多時，雖立即送往台大醫院，仍告不治。

警方隨即成立專案小組全力追查涉案嫌疑人行蹤，發現涉案人員都是毒品管制人口，經比對相關事證後，迅速鎖定4人涉有重嫌。其中，江嫌於8日11時自行到案說明釐清案情。

另曾嫌等3人為躲避查緝，在新北市一帶不斷變換交通工具製造斷點，專案小組調閱監視器一路追查，最終於3月8日下午4時許在新北市五股區觀音山山區查緝曾嫌等3人到案，並起獲安非他命、安非他命吸食器、海洛因、依托咪酯菸油及菸彈等毒品。警方訊後依殺人罪及毒品等罪，將曾嫌等4人移送台北地檢署。

曾姓兇嫌被警方壓制逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

警方起獲作案用兇刀。（記者劉慶侯翻攝）

