男持刀欲闖總統府嗆「殺共產黨」 北院裁定無保請回

李男持刀欲闖總統府遭到聲押，法院裁定無保請回。（資料照）

65歲的李姓男子今（9）日凌晨持水果刀，從基隆搭上計程車後前往總統府。李男抵達後，朝總統府大門方向走去，不僅自稱是神明派來的使者，還亮刀揚言「要殺共產黨」，但旋即遭到軍警壓制，並於今日下午依恐嚇公眾罪嫌將其移送至台北地檢署偵辦。經複訊，檢方向法院聲請羈押，不過台北地方法院認為無羈押必要，於晚間9時許裁定李男無保請回。

回顧案情，李男今日凌晨2時許，從基隆搭計程車前往總統府。抵達以後，李男便直接前往總統府大門並企圖闖入，維安軍警見狀後旋即上前警戒，孰料，李男這時竟大喊自己是神明派來的使者，甚至亮出水果刀揚言「要殺共產黨」。所幸，軍警在安撫李男情緒以後，伺機奪下其手中的水果刀，並將其壓制、逮捕。

計程車司機向警方說，李男在搭車過程中並無異狀，只說要去總統府，當時司機疑惑為何凌晨2時有人要前往總統府，沒想到事後就接到警方來電詢問案情。據了解，李男並無精神相關病史，可正常與人交流，唯言詞較為偏激，警詢後依恐嚇公眾罪嫌等將其移送北檢複訊。

台北地檢署表示，本案由「防範危害公眾攻擊應變小組」成員李明哲檢察官指揮偵辦，經複訊後，檢方認為李男的言行已經涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。台北地院於晚間8時30分召開聲押庭，經審理後，法官認為無羈押李男的必要，裁定無保請回。

