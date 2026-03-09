新北房客涉持刀殺死女房東，國民法官判無期徒刑。圖為新北地院。（資料照）

68歲張姓男子因不滿洪姓女房東突然漲房租及要求分擔電費，竟憤而拿非農用掃刀狠砍洪女及掐住脖子致死，經新北地院國民法官法庭審理宣判，依殺人罪判處無期徒刑。可上訴。

警方調查，張男向洪女分租房間居住，由於同住常因噪音等問題發生爭吵，張男也因房租由每月新台幣6000元漲到9000元而心生不滿，113年10月29日上午再被洪女要求分擔電費等問題爆發口角衝突。

根據新北地檢署起訴書，張男持非農用掃刀刺擊洪女背部、頸部、胸部與手部等多處身體部位，致洪女受有銳器傷至少33處，在洪女倒地後，張男仍將洪女顏面碰撞地面，並掐洪女脖子，導致洪女出血性休克與呼吸衰竭死亡。

新北地方法院依國民法官法由職業法官與國民法官組成國民法官法庭合議審理，根據判決書內容指被告殺人犯行，雖成立自首，但評議認為被告並未真心悔悟，不予減輕其刑。

新北地院國民法官法庭今天下午宣判，張男犯未經許可持有刀械罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。又犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。扣案非農用掃刀1把沒收。

