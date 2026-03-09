為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南老翁開車闖廟會交管區 警強力壓制引熱議

    2026/03/09 23:32 中央社
    社群網站流傳一段影片，一名老翁疑似開車闖入台南的廟會活動交通管制區，遭趕到現場的員警強力壓制，引發網友熱議。此為廟會活動示意圖，與新聞無關。（資料照）

    社群網站流傳一段影片，一名老翁疑似開車闖入台南的廟會活動交通管制區，遭趕到現場的員警強力壓制，引發網友熱議。此為廟會活動示意圖，與新聞無關。（資料照）

    近日社群網站流傳一段影片，一名老翁疑似開車闖入台南的廟會活動交通管制區，遭趕到現場的員警強力壓制，引發網友熱議。警方說明，當時無法判別駕駛意圖，依警職法施以管束。

    影片中拍到一輛小貨車撞倒用來進行交通管制的交通錐，員警前往攔阻，並要求駕駛人下車，駕駛車輛的老翁不願配合，直說要趕著上班，可以賠錢，經員警線上請求支援，數名趕到現場的員警，將老翁拉下車，強力壓制，引發網友熱議。

    台南市政府警察局佳里分局副分局長陳佩鈴今天接受媒體聯訪表示，此事發生時間為3月6日晚間9時許，於台南市佳里區新生路段前，當晚因廟會活動勤務，警方封閉新生路往東方向車道，實施交通管制。80歲高齡駕駛人張姓男子駕駛自小客貨車，不詳原因衝破交通管制，恐有危及廟會群眾安全。

    陳佩鈴表示，員警為維護廟會民眾安危，立即上前控制人車並進行處置，因車輛仍未熄火且未保持煞車狀態，張男仍自顧自語，員警無法明確判別駕駛意圖及狀況，喝令要求駕駛人熄火下車，並呼叫警力支援，全案依警察職權行使法施以管束，後續相關責任由分局調查釐清中。

    熱門推播