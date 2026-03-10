為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家》美售我M109A7自走砲等4發價書 民眾黨12日黨團協商

    2026/03/10 14:21 記者陳治程／台北報導
    M109A7自走砲。（路透資料照）

    立法院民眾黨黨團6日院會提案，針對美對我3軍售發價書（LOA）期限將屆，擬依黨團共識於二讀主導協商，授權國防部先行簽署事宜；而國防部長顧立雄今（10）日證實，我方也已收到「海馬士」多管火箭系統軍售發價書、期限3月26日，呼籲立院儘速授權簽署。據證實，民眾黨團已拍板本週四進行協商，以保障國家戰略利益。

    民眾黨黨團6日於立法院院會提出「行政院應與美方簽署發價書」，內文提及，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算的審議，授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

    不過，國防部長顧立雄今早於立院接受媒體聯訪時證實，我方6日也已收到後續增購的82套M142「海馬士」多管火箭系統之軍售發價書、限期3月26日前完成簽署，呼籲立院盡速完成授權簽署程序，以利軍購進行。

    對此，據證實，日前提案主導協商授權國防部簽署LOA的民眾黨團，現已排定在本週四（12日）進行該案協商；據指出，上週提案時僅有M109A7自走砲、拖式2B及標槍反裝甲飛彈3案發價書進入簽署流程，但隨著美方送交第4張「海馬士」發價書並進入流程，民眾黨團將在協商中一併處理。

