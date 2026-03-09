為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    杉林溪車禍》遊園車檢查有漏洞？南投縣府研議辦理定檢

    2026/03/09 22:58 記者張協昇／南投報導
    南投縣府表示，將與相關單位研議如何辦理遊園車定檢。（資料照）

    針對南投縣杉林溪森林生態渡假園區發生遊園巴士墜谷，造成1死7傷，觀光署表示遊園車依「觀光遊樂業管理規則」納入觀光遊樂業管理，南投縣政府應於上、下半年各檢查一次，惟縣府表示，該管理規則並未明文規定遊園車屬何種遊樂設施，目前觀光署正委託專業單位辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」，縣府將與相關單位進一步研議如何定檢與管理，確保遊客安全。

    縣府指出，「觀光遊樂業管理規則」32條規定，遊樂設施檢查內容由中央主管機關協調相關主管機關定之，目前觀光署正委託專業單位辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」，3月19日將於觀光署舉行細部執行計畫書查會，研究成果將作為未來制訂相關政策或措施參考，縣府將配合中央規定於未來定期檢查時邀相關主管機關辦理。

    縣府表示，目前園區遊園車已全面停駛檢查，事故路段禁止車輛通行，縣府將持續協助杉林溪園區善後，包括慰問死者家屬、關心受傷遊客狀況及相關保險理賠事宜，並配合觀光署派員勘查事發地點、原因及後續因應處理。

