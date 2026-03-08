穿雲箭專題3-2 》警政署放寬緝槍標準 基層警拚績效反惹議

中國玩具「穿雲箭」具殺傷力，比原子筆小還可改裝子彈，高雄警方全力查緝。（記者黃良傑攝）

記者黃佳琳、黃良傑／高雄專題報導

警政署「放寬」緝槍標準，導致基層為湊（搶）肅槍績效，被指拿上網買玩具槍的消費者來開刀，阿勇（化名）就是苦主之一，他說，當時警察拿搜索票到他家查槍時，以為自己犯了天大的罪，特地交代妻小，萬一坐牢後該如何安頓家庭，所幸最後檢方不起訴處分，但也讓他直說：「小時媽媽不讓玩，長大後警察不給玩」。

阿勇說，當時他上蝦皮瀏覽商品時，無意間看到商家介紹的1款仿真玩具手槍，由於價格低廉，只要4、500元，買回家後可跟就讀國小的孩子一起玩，商品收到後沒幾個月，警方就找上門，指控買的槍具有殺傷力，違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將他和玩具槍一起帶回警局，所幸最後檢方還他公道，處分不起訴。

高市警方以北捷恐攻造成4死6傷為例，強調即使未列入管制的煙霧彈及刀械，仍被兇嫌張文當做犯罪、殺人的工具，遑論被驗出具有殺傷力的「穿雲箭」、「微型砲台」。

曾偵辦「穿雲箭」的員警表示，前年有人將中國玩具「穿雲箭」兩邊凸出旋鈕打開，裝入鋼珠彈或改造子彈座，拉裝有彈簧（如撞針）的柄便可擊發，再填裝火藥使具彈射威力，經其他單位查獲送刑事局鑑驗，測出擊發力逾每平方公分20焦耳，認定具有殺傷力。

因長僅12.23公分，直徑約1.5公分，甚至比1支原子筆還短，方便攜帶，恐淪為犯罪集團最愛，警政署通令各地警方積極展開查緝，列入專案績效評比，刑事局追蹤購物平台流向，交付購買情蒐給各縣市刑事單位偵辦，不管任何人任何身分，只要被查獲「穿雲箭」或「微型砲台」，都會送鑑法辦。

2024年5月，高雄1名高姓警員因為好奇網購3支「穿雲箭」想用來「射魚」，雖然沒有火藥，也未拆封使用，一樣被嘉義縣警局依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送法辦，督察單位也以處事不當、影響警譽為由，對高員記過一次懲處，並調整服務單位列管輔導。

高市警方當時就查扣79支「穿雲箭」，避免成為影響治安的暴力犯罪工具；偵查隊長表示，雖然制式或改造手槍威力大，但藏身上仍易曝光或被發現，特別是遇警臨檢時，攜槍犯在神情和對答上較易露餡；但穿雲箭則不一樣，因體積小易隱藏，藏在身上很難察覺，攜帶者遇警時的「緊張度」也會有所不同，「會是一個麻煩的東西」。

警方不諱言，即使當事人稱買來擺設、觀賞而已，但因被鑑定具殺傷力，加上警政署下令查緝，各縣市警局為維護治安，恪遵命令全力查緝，絕非外界質疑各縣市警局為拚搶肅槍績效，或閒來無聊查玩具、賞品。

