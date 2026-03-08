穿雲箭專題3-1》警署放寬緝槍標準 基層拿「淘寶玩具」湊績效惹議

警署大動作查緝穿雲箭，但被檢方認定不違反槍砲構成要件處分不起訴。（記者黃佳琳翻攝）

記者黃佳琳／高雄專題報導

台灣槍擊案件頻傳，治安紛亂讓網友戲稱「慶記之都」、「全台灣只有我沒槍？」，民眾期待政府肅查黑槍的畫面，應是滿滿的制式或改造手槍，但警政署為肅清黑槍竟「放寬」槍枝查緝標準，導致基層查不到「黑槍」，拿「淘寶玩具」來湊績效，查緝數據美化的背後，卻是民眾恐慌買個玩具也要擔心去坐牢。

高雄市2023年查獲各式具殺傷力的槍械案共108件，但高市某分局配合刑事局偵辦，在1個月內就查獲70多支「穿雲箭」，數量驚人且大大超車別單位1年查獲的改造槍械，猶如吃下核分「大補丸」，但70多起槍砲案件被移送到地檢署後，全部都被檢方處分不起訴。

請繼續往下閱讀...

70多起槍砲案件代表70多位被告，普通老百姓質疑只是上網買玩具，為何就被警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，還得面臨3年以上、10年以下有期徒刑，併科7百萬元以下罰金的重罪？

知情人土透露，過去查緝黑槍，須經過動能測試，單位面積動能超過20焦耳/平方公分，或是試射時擊穿鋼板，就會被視為具殺傷力，但警署早已放寬「放寬」槍枝查緝標準，只要是由金屬擊發機構及已貫通的金屬槍管組合而成，擊發功能正常，以打底火引爆槍管內火藥為發射動力，用以發射彈丸使用，就會認定具有殺傷力。

不過，這些涉及槍砲案的「穿雲箭」被送到地檢署後，全部都被檢方處分不起訴。檢察官指出，具有殺傷力的槍枝屬違禁物，市價可能達數萬元，絕非容易可從拍賣平台入手取得，但穿雲箭單價僅4、500元，消費者以實名購買，並無掩飾之處，穿雲箭僅是打出聲響或打出鞭炮的玩具，無法構成槍砲案件。

查緝「穿雲箭」這條的路被檢方擋住，警方把目標轉向淘寶網站上中國賣家出售的「微型砲台」，有民眾上網買「新款四輪純手工義大利砲擺件」、「純手工金屬過年大砲擺件」，也一樣被警方用槍砲罪送辦。但檢方收案後發現，這些玩具雖然被警政署認定具有殺傷力，但警方無法證明消費者玩這些玩具的當下，就認知自己是要買具有殺傷力的商品，加上消費者都是用實名消費，也留下電話號碼給商家，如果真的想買「黑槍」，不可能留下「足跡」供警方追緝，因此也都全數不起訴處分。

相關新聞請見︰

穿雲箭專題3-2》警政署放寬緝槍標準 基層警拚績效反惹議

穿雲箭專題3-3》1支穿雲箭槍砲條例來相見！ 律師點出有有罪關鍵

民眾在洶寶等網站購買的微型砲台擺件（玩具）被警方認定具有殺傷力。（記者黃佳琳翻攝）

警政署發函給基層，評斷槍枝是否具殺傷力的公文。（記者黃佳琳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法