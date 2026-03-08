穿雲箭專題3-3 》1支穿雲箭槍砲條例來相見！ 律師點出有有罪關鍵

高市微型槍砲頻遭查緝卻多未起訴引發疑慮。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／高雄專題報導

高市警方統計去年查獲穿雲箭3件3人、微型砲9件9人，可謂1支穿雲箭，槍砲條例來相見！但幾乎都不起訴，衍生該不該繼續查緝的疑惑。

不過，律、警翻出全國起訴案例，台南林男去年8月在拍賣網購得外型像古砲台的微型槍砲，經鑑定可點燃引信引爆火藥為發射動力，可供發射彈丸使用，認具殺傷力被起訴。

曾從警的律師鍾毓榮認為，近年來，因為網購平台上出現各種標示為「擺件」、「玩具」、「節慶用品」的金屬器具，不少人買回家後，卻意外被鑑定為「具有殺傷力的槍砲」，進而涉訟。實際上，這些「穿雲箭」、「拿破崙砲」、「迷你迫擊砲」等模型是否具殺傷力，屬專業判斷，一般人無法透過外觀作為判斷。

法律攻防上，院檢通常會審酌以下要件，判斷購買者是否出於持有微型槍砲的故意：

一、尺寸和外觀與常見武器差距明顯，如能證明行為人所持有的微型槍砲，尺寸、外觀和樣式都比較像一般裝飾品或模型，且與想像的槍枝外型有落差，就有可能被認定並無犯罪故意；因模擬槍具有打擊底火的功用，被列槍砲彈藥管制之列，微型槍砲同樣可裝填底火，因有可裝填金屬彈的結構，或擊發方式接近一般槍枝時，則可能會有不利的認定。

二、衡酌購買行為本身是否合理，院檢也會考量行為人是否在公開、合法的網購平台購買，模型是否有標示為「擺件」、「玩具」及「節慶用品」，模型的價格和行為人購買時是否使用真實姓名、電話、地址收件，都是做為是否起訴、判刑的標準。

三、審視持有人是否曾實際試射、改造或使用該物品，倘若僅係購得後置放，未有任何操作或使用痕跡，通常難以僅憑鑑定結果，即認定其主觀上已認識該物品具有殺傷力。

鍾毓榮強調，實務上因網購此類物品而遭法院認定有罪，甚至判處不輕刑責的案例也不在少數，他認為是否構成犯罪，往往並非一般人從商品名稱或外觀，即可輕易判斷，而是須要經過專業鑑定後，配合法院對「主觀認識」的整體評價而定。

只要已知悉或可預見具殺傷力，例如物品外型明顯接近槍枝，具備可裝填金屬彈丸結構，或曾實際試射、改造、準備彈藥，抑或同時購買多件、涉及販售或轉讓行為，均可能被認定成立犯罪，面臨有期徒刑及併科罰金刑責。

不慎購買或已持有此類具有爭議性的物品，建議盡早諮詢具刑事實務經驗的律師，評估自身情況、相關風險及可能的處理方式；檢警也應透過海關採邊境直接攔扣，以避免爭議與訴訟落差。

