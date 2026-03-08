為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    穿雲箭專題3-3 》1支穿雲箭槍砲條例來相見！ 律師點出有有罪關鍵

    2026/03/08 11:00
    高市微型槍砲頻遭查緝卻多未起訴引發疑慮。（記者黃良傑攝）

    高市微型槍砲頻遭查緝卻多未起訴引發疑慮。（記者黃良傑攝）

    記者黃良傑／高雄專題報導

    高市警方統計去年查獲穿雲箭3件3人、微型砲9件9人，可謂1支穿雲箭，槍砲條例來相見！但幾乎都不起訴，衍生該不該繼續查緝的疑惑。

    不過，律、警翻出全國起訴案例，台南林男去年8月在拍賣網購得外型像古砲台的微型槍砲，經鑑定可點燃引信引爆火藥為發射動力，可供發射彈丸使用，認具殺傷力被起訴。

    曾從警的律師鍾毓榮認為，近年來，因為網購平台上出現各種標示為「擺件」、「玩具」、「節慶用品」的金屬器具，不少人買回家後，卻意外被鑑定為「具有殺傷力的槍砲」，進而涉訟。實際上，這些「穿雲箭」、「拿破崙砲」、「迷你迫擊砲」等模型是否具殺傷力，屬專業判斷，一般人無法透過外觀作為判斷。

    法律攻防上，院檢通常會審酌以下要件，判斷購買者是否出於持有微型槍砲的故意：

    一、尺寸和外觀與常見武器差距明顯，如能證明行為人所持有的微型槍砲，尺寸、外觀和樣式都比較像一般裝飾品或模型，且與想像的槍枝外型有落差，就有可能被認定並無犯罪故意；因模擬槍具有打擊底火的功用，被列槍砲彈藥管制之列，微型槍砲同樣可裝填底火，因有可裝填金屬彈的結構，或擊發方式接近一般槍枝時，則可能會有不利的認定。

    二、衡酌購買行為本身是否合理，院檢也會考量行為人是否在公開、合法的網購平台購買，模型是否有標示為「擺件」、「玩具」及「節慶用品」，模型的價格和行為人購買時是否使用真實姓名、電話、地址收件，都是做為是否起訴、判刑的標準。

    三、審視持有人是否曾實際試射、改造或使用該物品，倘若僅係購得後置放，未有任何操作或使用痕跡，通常難以僅憑鑑定結果，即認定其主觀上已認識該物品具有殺傷力。

    鍾毓榮強調，實務上因網購此類物品而遭法院認定有罪，甚至判處不輕刑責的案例也不在少數，他認為是否構成犯罪，往往並非一般人從商品名稱或外觀，即可輕易判斷，而是須要經過專業鑑定後，配合法院對「主觀認識」的整體評價而定。

    只要已知悉或可預見具殺傷力，例如物品外型明顯接近槍枝，具備可裝填金屬彈丸結構，或曾實際試射、改造、準備彈藥，抑或同時購買多件、涉及販售或轉讓行為，均可能被認定成立犯罪，面臨有期徒刑及併科罰金刑責。

    不慎購買或已持有此類具有爭議性的物品，建議盡早諮詢具刑事實務經驗的律師，評估自身情況、相關風險及可能的處理方式；檢警也應透過海關採邊境直接攔扣，以避免爭議與訴訟落差。

    相關新聞請見︰

    穿雲箭專題3-1》警署放寬緝槍標準 基層拿「淘寶玩具」湊績效惹議

    穿雲箭專題3-2》警政署放寬緝槍標準 基層警拚績效反惹議

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播