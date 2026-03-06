國民黨34黨工幽靈連署案判刑 2人因「這原因」未獲緩刑

台中國民黨涉「幽靈連署」，台中地院今天宣判34人皆有罪，其中32人獲宣告緩刑，僅買姓和周姓男子未獲緩刑。（記者陳建志攝）

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，去年2月發起「以罷制罷」，提議罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，卻偽造抄襲黨員名冊，涉案34人今天都判有罪，但其中32人獲緩刑，僅買姓、周姓被告未獲緩刑，台中地院表示，買男因先前因下載兒少淫片違反兒童及少年性剝削防制條例案件遭判處有期徒刑在案，周男則因另有案件審理中，顯見非偶一誤觸法網，有執行刑罰的必要，因此不給予2人宣告緩刑，若判刑定讞確定要關。

國民黨台中市黨部相關幹部為反制罷免立委行動，由伍康龍擔任罷免事務總負責人。伍康龍等人為能於短時間內蒐得足夠提議人名冊，利用職務權限下載黨員名冊，並召集各區幹部與黨工共34人，於黨部會議室大量抄寫、偽造提議人資料及署名共4258份，台中地院今天宣判34人都有罪，但32人都獲得緩刑，僅買姓、周姓男子未獲緩刑宣告。

其中買男抄襲偽造199份、周男抄襲129份，兩人偽造份數並非最多，分別依個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」，判處1年和9個月徒刑，且未獲得緩刑，兩人若判刑定讞確定要關。

至於兩人為何未獲得緩刑？台中地院表示，周男因目前另有案件審理中，顯見其尚有其他犯罪行為，並非偶一誤觸法網，難以透過暫不執行刑罰達成警惕效果，故不宜宣告緩刑。

另外，買男則因之前違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經台中地院判處有期徒刑在案。考量其因另案受追訴，加上本案漠視個人資料主體性的犯罪類型，顯見其漠視法秩序及他人法益，行為並非偶發，有執行刑罰的必要，因此不給予宣告緩刑。

